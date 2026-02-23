Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що в ЗМІ лунають різні варіанти, як саме можна вирішити територіальне питання. Україна не збирається віддавати Росії Донбас. Путін впирається і хоче його забрати.

Дивіться також Ідеолог режиму Путіна родом з України: хто такий Мединський і яка його роль у мирних переговорах

Чи можливо тут досягти компромісу?

За словами Рейтеровича, раніше лунала інформація про демілітаризовану зону на Донбасі чи навіть синхронне відведення військ на певну кількість кілометрів. Пропозиції такі дійсно можуть існувати. Але є багато питань, чи погодиться на це Росія.

Не знаю, наскільки реалістично все це виглядає на практиці. Є сумніви. Пам'ятаємо, оці "розведення військ" ще до 2022 року. І чим це закінчилося? Але ці пропозиції – це може бути реалістична історія. Україна, як я розумію, готова це обговорювати. Чи буде готова на це йти Росія? Складно сказати,

– зазначив Рейтерович.

За логікою Кремля, в такому випадку Сили оборони України не перебуватимуть на території Донецької області. Вони цілком могли б подати це як "перемогу". Але чи захочуть в Кремлі піти на це – є питання.

Тут би підштовхнути Путіна до цього. Це міг би зробити і Трамп, і Сі Цзіньпін. І також є питання, чи захочуть вони зараз це зробити?

– зауважив Рейтерович.

Зверніть увагу! Ще одним питанням, щодо якого немає компромісу є доля Запорізької АЕС. Наразі вона окупована російськими військами. ЗМІ повідомляють, що під час наступної зустрічі представників України, США та Росії обговорюватиметься питання контролюю та формат управління ЗАЕС. Вона відбудеться цього тижня.

Мирні переговори: останні новини