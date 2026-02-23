Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в СМИ звучат разные варианты, как именно можно решить территориальный вопрос. Украина не собирается отдавать России Донбасс. Путин упирается и хочет его забрать.

Смотрите также Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и какова его роль в мирных переговорах

Возможно ли здесь достичь компромисса?

По словам Рейтеровича, ранее звучала информация о демилитаризованной зоне на Донбассе или даже синхронном отводе войск на определенное количество километров. Предложения такие действительно могут существовать. Но есть много вопросов, согласится ли на это Россия.

Не знаю, насколько реалистично все это выглядит на практике. Есть сомнения. Помним, эти "разведение войск" еще до 2022 года. И чем это закончилось? Но эти предложения – это может быть реалистичная история. Украина, как я понимаю, готова это обсуждать. Будет ли готова на это идти Россия? Сложно сказать,

– отметил Рейтерович.

По логике Кремля, в таком случае Силы обороны Украины не будут находиться на территории Донецкой области. Они вполне могли бы подать это как "победу". Но захотят ли в Кремле пойти на это – есть вопрос.

Здесь бы подтолкнуть Путина к этому. Это мог бы сделать и Трамп, и Си Цзиньпин. И также есть вопрос, захотят ли они сейчас это сделать?

– отметил Рейтерович.

Обратите внимание! Еще одним вопросом, по которому нет компромисса является судьба Запорожской АЭС. Сейчас она оккупирована российскими войсками. СМИ сообщают, что во время следующей встречи представителей Украины, США и России что во время следующей встречи представителей Украины США и России будет обсуждаться вопрос контроля и формат управления ЗАЭС. Она состоится на этой неделе.

Мирные переговоры: последние новости