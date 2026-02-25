Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец в эфире 24 Канала объяснил, почему переговорная активность выглядит скорее политической демонстрацией. По его словам, при нынешнем ходе событий следует готовиться к длительному противостоянию.

Зачем Путину нужна переговорная картинка?

Нынешняя активность вокруг переговоров не означает изменения позиции Кремля. Россия не сдвинулась со своих требований, а сам процесс нужен прежде всего для внешнего эффекта. Речь идет о создании впечатления диалога, в частности для американской стороны.

Путину это нужно, чтобы создавать картинку для Дональда Трампа,

– отметил Березовец.

По его словам, Кремль пытается избежать усиления санкционного давления. Особенно чувствительной для Москвы является тема теневого флота и арестов судов, которые используются для обхода ограничений.

Вниманию! Сергей Стуканов заявил, что Россия использует переговорный процесс как инструмент давления и постепенно выдвигает новые требования. По его словам, вопрос Донбасса остается ключевым для Москвы, а уступки могут сопровождаться появлением дополнительных условий. Он также отметил юридические ограничения по проведению референдума по территориальным вопросам. Нынешняя финансовая и военная поддержка Запада создает для Украины стабильные позиции по сравнению с предыдущим годом.

Именно экономический фактор, по его мнению, остается одним из ключевых рисков для России.

Именно этого боится Путин – что война экономически продлится, а ситуация внутри России не выглядит бессмертной,

– подчеркнул он.

Он добавил, что даже российские чиновники уже публично предупреждают о сложной экономической ситуации. Однако это еще не означает автоматического завершения войны.

Экономические проблемы России не остановят войну мгновенно

Сложная ситуация в российской экономике действительно создает предпосылки для изменений. Речь идет об инфляционном давлении, задержки выплат в регионах, ограничения социальных программ и сокращение инвестиций. Однако эти факторы не означают быстрого краха системы.

Это приближает нас к миру, но это не будет одномоментно,

– подчеркнул Березовец.

По его словам, даже если экономический кризис в России будет углубляться, Кремль имеет исторический опыт функционирования в условиях жесткой экономии. И Россия, и Советский Союз в прошлом продолжали агрессивную политику даже в кризисные периоды. Поэтому ожидать, что экономические трудности автоматически заставят Москву прекратить войну, не стоит.

Следует настраиваться на марафон,

– отметил он.

Он подчеркнул, что при таком ходе событий более реалистичным выглядит длительный сценарий. Именно его он назвал консервативным в нынешних условиях.

Важно! Европейские чиновники предполагают, что война может продолжаться еще 1 – 3 года. Павел Лакийчук отметил, что долгосрочные прогнозы делать сложно, однако по ситуации на фронте можно говорить о ближайших месяцах. По его словам, Россия не демонстрирует готовности сворачивать боевые действия и, вероятно, готовит ресурсы для продолжения наступательных действий весной или летом. В то же время Кирилл Буданов сообщил о наличии определенного прогресса на переговорах и анонсировал новую встречу с участием США.

Даже при углублении экономических проблем в России не стоит рассчитывать на быстрый перелом. Инфляция, сокращение социальных расходов и трудности с набором контрактников создают дополнительное давление, но не парализуют систему мгновенно.

При таком ходе событий консервативный сценарий – война продлится минимум полтора-два года,

– отметил Березовец.

Он отметил, что этот прогноз не является оптимистичным, но его следует воспринимать трезво. Речь идет не о фиксированном сроке, а об оценке на основе нынешних тенденций на фронте и в экономике противника. По его словам, именно поэтому обществу нужно готовиться к длительному противостоянию, а не ждать быстрых решений.

