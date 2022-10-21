Путин стал "мягче" и "открыт", – Эрдоган снова призвал к переговорам с Кремлем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет надежды организовать встречу президентов Украины и России. Более того, ему кажется, что Путин стал к ним более открытым. Поражения на фронте стали хорошей основой для этого.

Президент Турции заявил, что в ближайшие дни турецкая сторона проведет телефонные переговоры с обоими лидерами.

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Я увидел, что Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров.

– отметил Эрдоган.

Чувствуя поражение, Путин действительно может стремиться к возобновлению переговоров.

Отметим, что накануне Эрдоган поговорил с Зеленским о необходимости "дипломатического урегулирования".

Возможны ли переговоры и какова позиция России

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Путин рвется на G20 к Зеленскому. Однако, по словам Арестовича, он не представляет Владимира Зеленского, который идет против своих слов о том, чтобы не проводить переговоры с Путиным.

Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но ни одна из сторон пока не подтвердила участие.

В ОП не исключили, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Владимир Путин. В кремле сразу заявили, что встречи не будет.

Украина официально отказалась от переговоров с Россией , пока ее президентом является Путин. Произошло это после аннексии Путиным 4 украинских областей.

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