Путин стал "мягче" и "открыт", – Эрдоган снова призвал к переговорам с Кремлем
Источник:Hurriyet
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет надежды организовать встречу президентов Украины и России. Более того, ему кажется, что Путин стал к ним более открытым. Поражения на фронте стали хорошей основой для этого.
Президент Турции заявил, что в ближайшие дни турецкая сторона проведет телефонные переговоры с обоими лидерами.
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Я увидел, что Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров.
– отметил Эрдоган.
Чувствуя поражение, Путин действительно может стремиться к возобновлению переговоров.
Отметим, что накануне Эрдоган поговорил с Зеленским о необходимости "дипломатического урегулирования".Обратите внимание! Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Произошло это после аннексии Путиным 4 украинских областей.
Возможны ли переговоры и какова позиция России
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Путин рвется на G20 к Зеленскому. Однако, по словам Арестовича, он не представляет Владимира Зеленского, который идет против своих слов о том, чтобы не проводить переговоры с Путиным.
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но ни одна из сторон пока не подтвердила участие.
- В ОП не исключили, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Владимир Путин. В кремле сразу заявили, что встречи не будет.