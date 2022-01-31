Мир зависит от одного человека: кому выгодна война

Мир на континенте зависит от одного единственного человека – Владимира Путина. Неудивительно, что все пытаются заглянуть в его голову.

Впрочем, любая попытка разобраться в мотивах российского президента грешит общей проблемой. Каждый навязывает Путину свою собственную картину мира. В результате мы говорим о нерациональности эскалации.

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О неизбежных издержках, которыми обернется для России вторжение в Украину. Говорим об изоляции российской экономики и падении курса рубля. Всякий раз в качестве точки отсчета мы берем нынешний российский статус-кво.

Кремль лишь усложнит свое положение

Затем пытаемся представить последствия вторжения. Сравниваем 2 эти ситуации и вполне рассудительно говорим о том, что Москве невыгодно начинать войну. Что Кремль лишь усложнит свое положение.

Что эскалация ударит по российской стабильности и сделает Россию слабее. И в этой системе координат военное вторжение действительно лишено логики. Оно и впрямь не сулит Москве никаких прибылей.

Владимиру Путину нет никакого резона запускать военную машину, а все, что происходит вокруг нас – лишь имитация и запугивание. Но что, если мы допускаем ошибку?

Давайте немного пофантазируем. Представьте себе ситуацию, в которой у человека обнаруживают тяжелое заболевание. У него есть выбор: согласиться на опасную операцию, успешность которой никто не может гарантировать.

Или оставить все как есть – и через несколько лет обнаружить, что болезнь дошла до терминальной стадии. Операция безусловно ухудшит текущую ситуацию для человека. Даже в случае успеха ему предстоит долгая и сложная реабилитация.



Путин стоит перед выбором / Фото Getty Images

Но отказ от операции и вовсе не оставляет ему никаких шансов. А что если Владимир Путин существует в точно такой же логике? Что если он живет с ощущением закрывающегося окна возможностей?

Путин стоит перед вилкой вариантов

Давайте представим, что российский президент стоит перед вилкой вариантов. Один из которых – это устроить эскалацию и получить последствия. А другой – это отказаться от вторжения и через несколько лет столкнуться с метастазами этого решения.

В подобной ситуации "большее зло" и "меньшее зло" в голове Владимира Путина могут поменяться местами.

И война перестанет быть для него недопустимым вариантом. В конце концов, кто знает, какое описание реальности царит в голове российского президента? Что если он воспринимает "нейтрализацию Украины" как свой незакрытый политический гештальт?

Ощущение собственного возраста может подгонять его. А начисто зачищенная от любой оппозиции Россия – заставлять думать, что некому будет возмутиться неизбежными последствиями.

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Кто знает – быть может Путин полагает, что российское военное преимущество имеет свои сроки годности? И если не запустить операцию прямо сейчас – то завтра оно может сойти на нет.

Москве придется мириться

И тогда Москве придется мириться с тем, что Украина станет недосягаемой добычей для российской военной машины. В этом и состоит особенность ситуации. Мы исходим из того, что Владимир Путин может отказаться от военной операции – и ничего от этого не потерять.

Но что если он убежден в обратном? Что если он исходит из того, что непроведение военной операции чревато такими последствиями, по сравнению с которыми санкции кажутся уже не столь ужасающими?

Значит ли все это, что Украина должна пойти на уступки и согласиться на компромиссы? Отказаться от суверенитета и согласиться на буферный формат существования? Ни в коей мере.

В конце концов, на кону будущее страны. И Украина сейчас проходит тот самый путь, который в свое время проходили все бывшие колонии, которым выпадало сталкиваться с фантомными болями империи.

Но коль скоро судьбы войны и мира выпало решать президенту соседней страны – мы так или иначе будем пытаться разгадать его мотивы. А потому нет никакого смысла навязывать Путину нашу картину мира.

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Хотя бы потому, что он давно уже живет в своей собственной. Велик соблазн свести все переменные в одном рациональном уравнении – и на его основании прийти к выводу, что войны не будет.

Но только такой подход вряд ли будет простителен, если окажется, что мы ошиблись со стартовыми условиями. Тем более, что 8 лет назад мы уже стали заложниками собственного миролюбия и недооценки противника.



Нет никакого смысла навязывать Путину нашу картину мира / Фото Getty Images

Оккупация Крыма должна была приучить нас верить в невозможное. Этому же должны были научить нас вторжение на Донбасс, взрывы в Чехии, "Новичок" в Британии, попытка переворота на Балканах и кибератаки по всему миру.

Каждое из этих событий было невыгодно для России. Каждое из них лишь ухудшало российскую ситуацию. Но это вовсе не помешало всем им случиться.