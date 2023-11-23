Глобальное перераспределение мира может продолжаться 10 – 15 лет, – Литвиненко о планах Путина

Российский президент Владимир Путин не оставляет "имперских меч" и стремится к глобальному перераспределению мира. Это может занять около 10 – 15 лет.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Он также подчеркнул, что Россия уже прошла точку невозврата в отношениях со странами Запада.

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Путин стремится вернуть "исторические русские земли"

Литвиненко предполагает, что Путин считает, что Кремль прошел точку невозврата в отношениях с западными странами. Как пояснил глава Службы внешней разведки, к такому выводу российский президент пришел после того, как его планы "захватить Украину за три дня" разбились о сопротивление населения и мощный отпор украинских защитников.

"Оборота нет, Путин может лишь триумфально победить, или сокрушительно проиграть", – заявил Литвиненко.

Вместе с тем в Службе внешней разведки заявляют, что Путин не отказался от планов захватить Украину и вернуть "исторические российские земли". Более того, Литвиненко предполагает, что Россия мечтает восстановить собственную империю и для этого Кремлю нужно "глобальное перераспределение мира".

Такое перераспределение может длиться 10 – 15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно с использованием ядерного оружия. Причем война против Украины воспринимается Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, что фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом,

– заявил Литвиненко.

Риторика Кремля остается неизменной

В Институте изучения войны проанализировали речь российского президента на саммите G20. Путин в очередной раз начал обвинять Украину и оправдывать полномасштабное вторжение.

Особенно цинично прозвучало заявление о том, что якобы это Украина отказалась вести переговоры, а Россия никогда не была против мирных переговоров. Кроме того, Путин назвал войну в Украине "трагедией, которую следует прекратить". Аналитики ISW подчеркнули, что за время полномасштабной войны риторика Кремля не изменилась, и российский президент не отказался от своих планов.

"ISW не заметил никаких признаков того, что Путин изменился. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на гораздо более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем", – заявили аналитики.