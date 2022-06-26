Путин таки отменил поездку в белорусское Гродно, что в 20 километрах от Польши

Владимир Путин решил отменить поездку в белорусское Гродно. Российский диктатор не поехал в город, менее чем в двух десятках километров от границы с Польшей.

Соответствующую информацию озвучил Александр Лукашенко во время встречи с Путиным. Это произошло 25 июня.

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Путин отменил поездку в белорусский город у польской границы

В ходе встречи самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что вместе с Путиным примут участие в Форуме регионов в Гродно в формате видеоконференции.

Обсудим вопрос проведения Форума регионов. Думаю, что мы, как обычно, поучаствуем в нем в виде видеоконференции. Обратимся. Этот форум проводят парламентарии – верхние палаты парламентов у нас и в России. Они хорошо организуют и проведут в Гродно очень хороший форум,

– сказал Лукашенко.

Стоит напомнить, что ранее эту поездку уже анонсировали в Кремле. В частности, 20 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Путин 30 июня приедет в белорусское Гродно.

Однако уже через два дня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков начал говорить, что участие Владимира Путина остается под вопросом.

Фейгин предполагал причину поездки Путина в Гродно

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Владимир Путин должен был поехать в Гродно, чтобы окончательно убеждать Александра Лукашенко вторгнуться в Украину.

За этим он туда и едет. Но как отреагирует Лукашенко – этого я не знаю,

– объяснил Фейгин.

Следует заметить, что это должна была быть первая заграничная поездка Путина с начала полномасштабной войны, которую он начал в Украине.

Последние новости о встрече Путина и Лукашенко

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в России. Лукашенко в ночь на 25 июня прибыл в российский в Санкт-Петербург.

В ходе этой встречи Путин с Лукашенко, среди прочего, обсуждали "обеспечение мировой безопасности" путем возможности обеспечения Беларуси ядерным оружием. Путин обещал помочь Лукашенко с ядерным оружием. В частности, предоставить партию комплексов "Искандер-М", которые могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы. Однако говорилось о потенциальной возможности такого решения.

Кроме того, на этой встрече Путин пообещал информировать Лукашенко о войне в Украине. Сказал также, что есть проблемы. Тем не менее, они связаны с "обеспечением безопасности в регионе и мире в целом".

Кроме того, Лукашенко изоляцию Литвой Калининграда назвал фактически объявлением войны. Ведь Литва решила прекратить транзит российских товаров, попавших под санкции ЕС, поэтому их частично запретят перевозить по железной дороге в Калининград и область.

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