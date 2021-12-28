Путин тактически выиграл, – Пионтковский о переговорах президентов России и США

Дата проведения переговоров Джо Байдена и Владимира Путина до сих пор не определена. Однако российский президент уже одержал тактическую победу, ведь главного достиг – переговоры состоятся.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он предположил, что подготовка Джо Байдена к переговорам может не дать необходимых результатов.

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Путин организационный раунд, – Пионтковский

Публицист подчеркнул, что ждать хорошего от встречи президентов России и США не стоит.

Могу поспорить, что Путин одержит тактическую победу на этой встрече. Андрей Пионтковский Русский публицист

По словам Пионтковского, вероятную победу Путин может не закрепить, поскольку Байдену не удастся "продать" свои договоренности в Вашингтоне не только Конгресса, где никакие договоры не будут ратифицированы, но и политикума в целом.

"Организационный раунд по размещению сил на переговорах Путин снова тактически выиграл", – считает Андрей Пионтковский.

Пионтковский о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео

Встреча Байдена и Путина: коротко