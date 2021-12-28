Путин тактически выиграл, – Пионтковский о переговорах президентов России и США
Источник:24 канал
Дата проведения переговоров Джо Байдена и Владимира Путина до сих пор не определена. Однако российский президент уже одержал тактическую победу, ведь главного достиг – переговоры состоятся.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он предположил, что подготовка Джо Байдена к переговорам может не дать необходимых результатов.
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Путин организационный раунд, – Пионтковский
Публицист подчеркнул, что ждать хорошего от встречи президентов России и США не стоит.
Могу поспорить, что Путин одержит тактическую победу на этой встрече.
По словам Пионтковского, вероятную победу Путин может не закрепить, поскольку Байдену не удастся "продать" свои договоренности в Вашингтоне не только Конгресса, где никакие договоры не будут ратифицированы, но и политикума в целом.
"Организационный раунд по размещению сил на переговорах Путин снова тактически выиграл", – считает Андрей Пионтковский.
Пионтковский о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Президент США Джо Байден 16 декабря анонсировал новые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Когда именно состоятся переговоры на самом высоком уровне пока неизвестно.
- Фактически переговоры России и США будут трехсторонними – интересы Киева будет представлять Вашингтон.
- Кроме того, в Белом доме заявили, что США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года.
- Президент России отмечал, что американские партнеры "говорили о переговорах в начале 2022 года в Женеве" на тему безопасности. Однако в отношении Женевы информацию не подтвердили.