Путин всюду теряет влияние, – Гудков прокомментировал события в Грузии

Грузинский народ вышел на протесты, выступив против закона об "агентах иностранного влияния", который является калькой соответствующего российского. Дело в том, что Путин сейчас пытается восстановить свое влияние в ряде стран, в том числе и в Грузии.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В России, по его словам, тоже все начиналось с принятия соответствующего закона.

Читайте также Яковенко назвал преимущества принятия закона для "иноагентов" в Грузии для Путина

Путин теряет свое влияние

Гудков отметил, что Грузия сейчас предстала на пути между будущим и прошлым. Бидзина Иванишвили, возможно, не полностью путинский, но у него есть серьезные обязательства перед кремлевским диктатором. Ведь в 2012 году Путин поддержал его баллотирование на выборах в Грузии и разрешил быстро продать свой бизнес в России.

Путин понимает, что теряет свое влияние практически повсюду, но это не означает, что он смирился с этим,

– считает оппозиционный политик.

К примеру, отметил он, Путин сейчас пытается восстановить свое влияние в Грузии, Армении, Болгарии на Кипре. Сейчас этот вопрос пытается решить именно в Грузии.

Гудков прокомментировал протесты в Грузии и попытку Путина восстановить там свое влияние: смотрите видео

Закон об иноагентах является калькой российского

В самой же Грузии, подчеркнул политик, сейчас происходят достаточно тревожные события, в частности, арест Саакашвили, являющийся определенным индикатором. Понятно, что сейчас идет борьба против закона об иноагентах.

То, что сейчас в парламенте Грузии идет, – это один в один российский закон, позволяющий кого-либо признать иностранным агентом и разобраться с ним,

– заявил Гудков.

В России, добавил оппозиционный политик, тоже с этого начиналось, а завершилось тем, что все сейчас видят – жесточайшей, самой кровавой войной в Европе за последние 80 лет.

Больше о протестах в Грузии