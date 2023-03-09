Путин всюду теряет влияние, – Гудков прокомментировал события в Грузии
Грузинский народ вышел на протесты, выступив против закона об "агентах иностранного влияния", который является калькой соответствующего российского. Дело в том, что Путин сейчас пытается восстановить свое влияние в ряде стран, в том числе и в Грузии.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В России, по его словам, тоже все начиналось с принятия соответствующего закона.
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Путин теряет свое влияние
Гудков отметил, что Грузия сейчас предстала на пути между будущим и прошлым. Бидзина Иванишвили, возможно, не полностью путинский, но у него есть серьезные обязательства перед кремлевским диктатором. Ведь в 2012 году Путин поддержал его баллотирование на выборах в Грузии и разрешил быстро продать свой бизнес в России.
Путин понимает, что теряет свое влияние практически повсюду, но это не означает, что он смирился с этим,
– считает оппозиционный политик.
К примеру, отметил он, Путин сейчас пытается восстановить свое влияние в Грузии, Армении, Болгарии на Кипре. Сейчас этот вопрос пытается решить именно в Грузии.
Гудков прокомментировал протесты в Грузии и попытку Путина восстановить там свое влияние: смотрите видео
Закон об иноагентах является калькой российского
В самой же Грузии, подчеркнул политик, сейчас происходят достаточно тревожные события, в частности, арест Саакашвили, являющийся определенным индикатором. Понятно, что сейчас идет борьба против закона об иноагентах.
То, что сейчас в парламенте Грузии идет, – это один в один российский закон, позволяющий кого-либо признать иностранным агентом и разобраться с ним,
– заявил Гудков.
В России, добавил оппозиционный политик, тоже с этого начиналось, а завершилось тем, что все сейчас видят – жесточайшей, самой кровавой войной в Европе за последние 80 лет.
Больше о протестах в Грузии
- 7 марта в Тбилиси тысячи человек вышли на митинг против принятия парламентом Грузии скандального закона об иноагентах, скопированного с законодательства России. Митингующих жестоко пыталась разогнать полиция, но они смогли переломить ситуацию в собственную пользу и даже штурмовали здание парламента.
- Митингующие в Грузии вечером 8 марта поставили властям ультиматум. Грузинским властям дали час, чтобы отозвать закон об иноагентах из парламента и освободить всех протестующих, задержанных 7 марта.
- В итоге правящая партия "Грузинская мечта" отозвала из парламента законопроект об иностранных агентах. Именно он стал причиной массовых протестов в Тбилиси.