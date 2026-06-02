Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что Россия уже проводит секторальные тестовые удары от Балтии до Румынии. По его словам, Европе нужна единая система защиты, а не только дипломатические демарши после каждой провокации.

Смотрите также ВСУ взяли под контроль логистическую артерию в Крым: военный обозреватель объяснил, как это удалось

Путин тестирует ПВО стран НАТО

Россия уже не ограничивается одиночными провокациями у границ НАТО. От Балтии до Румынии она проводит секторальные удары и проверяет, как работают системы обнаружения и уничтожения дронов. Это еще не полномасштабная атака на всю систему ПВО, но уже попытка найти слабые места в отдельных направлениях.

Путин уже системно работает от Прибалтики до Румынии, проводя тестовые удары. Это провокационные, диверсионные удары,

– отметил Маломуж.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Последние инциденты показали, что в Европе до сих пор нет единой модели защиты от дронов и ракет.

Напомним! 29 мая 2026 года российский дрон попал в жилой дом в румынском Галаце. Владимир Зеленский заявил, что так Россия не только давит на партнеров Украины, но и проверяет реакцию НАТО на подобные инциденты. По его словам, Москва пытается запугать союзников Украины и показать, что подобные провокации могут повторяться и в дальнейшем.

Часть средств ПВО и зенитно-ракетных комплексов, которые должны выявлять и уничтожать такие цели, срабатывает не так, как нужно. Самым показательным стал случай с Румынией, который обнажил проблему общей системы обороны на границе с Украиной.

Путин пользуется тем, что нет единой позиции, не отработана единая модель защиты и противодействия дронам и ракетам,

– объяснил генерал армии.

Такие удары имеют не только военную, но и психологическую цель. Россия пытается показать несолидарность Европы и убедить ее, что в случае массированной атаки отдельные страны не смогут самостоятельно выдержать нагрузку.

Европе нужна общая система ПВО

Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему защиты, особенно на границах с нашим государством.

Маломуж объяснил как Путин ищет слабые места Европы: смотрите видео

Такой подход позволил бы раньше выявлять пуски, сбивать дроны и ракеты еще до входа в воздушное пространство стран НАТО, а по возможности – поражать места их запуска.

Тогда через нашу территорию ничего лететь не будет. Мы будем вместе с партнерами выявлять пуски на ранних этапах, а еще лучше – наносить удары по местам дислокации,

– подчеркнул Маломуж.

Пока такой системы нет, Россия использует разногласия между союзниками. Провокации должны создать впечатление, что Европа не готова к массированному удару, в частности если речь пойдет не о нескольких дронов, а о сотнях или тысяче целей.

Представим, если это будет 1000 дронов. Понятно, ни Румыния, ни другие страны не выдержат таких ударов,

– объяснил генерал армии.

Ответом должны быть не только вызовы российских послов и дипломатические демарши. Европейским странам нужно объединить ресурсы, усилить защиту Украины и сформировать единую модель противодействия дронам и ракетам.

Европа должна действовать вместе с США

Европейские страны часто ожидают, что ключевые решения примут Соединенные Штаты. Но без согласованного давления на Вашингтон и сильных аргументов, учитывающих интересы США, единой системы действий не будет. Речь идет не только о безопасности Украины, но и об обороне, экономику, технологии, рынки сбыта и глобальное противостояние с Китаем.

Нам надо строить глобальную политику с европейцами и американцами, исходя из стратегических интересов этих стран и общей модели безопасности,

– объяснил Маломуж.

Такую позицию уже постепенно усиливают контакты Украины с американскими военными, структурами безопасности, Конгрессом, Сенатом и представителями военно-промышленного комплекса. В США все внимательнее смотрят на украинский опыт войны, особенно на применение дронов и потребность в совместном производстве оружия.

Это не просто оценка, это заслуга наших Вооруженных Сил. Мы показываем, что имеем ряд преимуществ на фронте,

– подчеркнул генерал армии.

Поэтому ответ на провокации России должен быть не точечным, а более широким, если Европа, США и Украина объединят военные, политические, экономические и дипломатические интересы, это усилит общую систему безопасности и уменьшит пространство для новых тестовых ударов Путина.

Что известно о последних провокациях России против НАТО и соседей Украины?

В ночь на 29 мая 2026 года румынские военные поднимали F-16, но не успели сбить дрон, который попал в многоэтажку. В Бухаресте объяснили это нехваткой времени: на обнаружение, идентификацию и поражение цели было всего несколько минут. На фоне этого в самой Румынии усилилась критика власти, ведь инцидент показал, что даже страна НАТО может оказаться неготовой к такому сценарию.

На этом фоне ISW предупредил, что Москва может использовать историю с дроном в Румынии для новых информационных операций против Молдовы. Речь идет о попытке заранее навязать версию, якобы Запад или Кишинев готовят "инсценировку", чтобы обвинить Россию. Такой подход дает Кремлю пространство для будущего отрицания собственной ответственности, если российские беспилотники снова нарушат воздушное пространство соседних стран.

Параллельно в Европе все более откровенно говорят о необходимости быстрее усиливать собственную оборону. В Bloomberg сообщили, что на фоне изменений в политике США Германия и другие страны ЕС уже готовятся брать на себя больше ответственности за безопасность континента. В Берлине признают, что Европа не может мгновенно заменить американское присутствие, поэтому должна формировать четкий план перевооружения и реагирования на такие угрозы.