Путин требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут

Владимир Путин заявил, что видит угрозы в учениях НАТО вблизи границ России. Он хочет юридических гарантий о нерасширении Альянса на Восток.

То есть глава Кремля фактически требует не допустить членства Украины в НАТО. Об этом он говорил во время выступления на традиционной церемонии вручения верительных грамот.

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Глава Кремля хочет "надежных гарантий безопасности"

Российский президент жаловался, что Запад якобы не выполнял взятые на себя устные обязательства. Поэтому, мол, теперь Россия хочет именно юридических гарантий. Путин подчеркнул, что планирует добиться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Он заверил, что в переговорах с США и их союзниками будет настаивать на формировании конкретных договоренностей, которые исключают любые продвижения НАТО в восточном направлении.

Как Путин оправдывает скопление войск возле Украины

Глава государства-агрессора возмутился, что "законную российскую обеспокоенность в сфере безопасности" якобы проигнорировали и продолжают делать это до сих пор. Фактически он обвинил западных коллег в несоответствии обещаний и действий. И добавил, что напряжение на западных границах России растет, в частности потому, что войска НАТО подошли к ним слишком близко. Таким образом политик очевидно пытается оправдать стягивание сил к границам с Украиной.

Не мы кому-то угрожаем. С учетом реального положения дел, обвинять нас в чем-то, то есть сваливать вину с "больной головы на здоровую", это по меньшей мере безответственно,

– цинично подытожил Путин.

Что накануне заявили в НАТО

Накануне генсека организации спросили, НАТО "дает ли Путину то, чего он хочет", откладывая потенциальное вступление Украины. В ответ Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины. Он заверил, что Альянс поддерживает реформы, борьбу с коррупцией и модернизацию институтов в сфере безопасности и обороны в Украине.

"Чтобы стать членом НАТО, нужно соответствовать определенным критериям. Нужно решение 30 стран-членов. Должен быть консенсус, чтобы принять новую страну-члена", – пояснил генсек НАТО. Он добавил, что Украина является суверенным независимым государством и имеет право самостоятельно выбирать свой путь, в том числе – по безопасности альянсов.