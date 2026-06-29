Путин требует захватить Донбасс до 31 декабря, – Зеленский

Россия продолжает усиленно наносить активные удары по украинским военным в Донецкой области. Теперь Москва установила новый крайний срок для полного захвата региона.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1587-х суток полномасштабной войны.

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О чем сообщил Зеленский?

Он заявил, что с начала полномасштабной войны российское руководство уже 15 раз переносило сроки захвата Донецкой области, постоянно ставя перед войсками новые сроки, однако ни один из них так и не был выполнен.

Президент Украины напомнил, что еще в 2022 году Москва планировала захватить всю территорию региона до 31 марта, 9 мая, 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. Уже в 2023 году были определены еще два срока – 1 марта и 31 декабря.

Однако после очередных неудач оккупантов на фронте их также пришлось пересматривать. По словам Владимира Зеленского, в 2024 году Кремль снова как минимум дважды переносил сроки полного захвата Донецкой области.

Уже в 2025 году, когда Россия активно пыталась убедить президента США Дональда Трампа, что Украина якобы вот-вот потерпит поражение, российское руководство определило сразу три новые даты – 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря.

Владимир Зеленский подчеркнул, что и в этом году российские власти вновь были вынуждены переносить сроки захвата Донецкой области, поскольку реализовать свои планы им так и не удалось. Поэтому у Путина появился еще один крайний срок.

Сначала у них был срок до 31 марта этого года, затем уже до 1 сентября, а теперь установлен крайний срок – до 31 декабря. Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить,

– сказал он.

По его мнению, Украина уже выдвинула все необходимые предложения для прекращения войны, однако Россия каждый раз от них отказывается. По его словам, накануне Москва вновь четко продемонстрировала намерение продолжать боевые действия.

"Если Путин хочет бросить еще миллион своих солдат, чтобы они продолжали биться об эту стену, то миллионам россиян, которые пока не мобилизованы в армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше", – добавил он.

Кстати, недавно на съезде правящей партии "Единая Россия" Владимир Путин неясно признал влияние дальнобойной кампании Украины на Россию. При этом он попытался развеять опасения и создать видимость стабильности.