Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1587-ї доби повномасштабної війни.

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Про що повідомив Зеленський?

Він заявив, що від початку повномасштабної війни російське керівництво вже 15 разів переносило терміни захоплення Донецької області, постійно ставивши перед військами нові дедлайни, однак жоден із них так і не був виконаний.

Президент нагадав, що у 2022 році Москва планувала захопити регіон до 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. У 2023 році було визначено 1 березня та 31 грудня, однак після чергових невдач їх довелося переглядати.