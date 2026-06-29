Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, росіяни просунулися на Куп'янському та Олександрівському напрямку.

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Де змінилася лінія фронту?

Сумський напрямок

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Північ", 28 червня заявило, що російські підрозділи так і не увійшли до села Іволжанське, розташоване на північ від Сум. Це суперечить заяві міноборони Росії від 25 червня, яке стверджувало, що населений пункт уже перебуває під контролем окупантів.

Куп'янський напрямок

Окупанти мали просування на цьому напрямку.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Захід", 28 червня заявило, що окупанти повністю зайняли Петропавлівку (на схід від Куп'янська) та Курилівку (на південний схід від міста).

За твердженням джерела, українські сили більше не утримують позицій у Петропавлівці, Курилівці та Піщаному (на схід від Курилівки).

Слов'янський напрямок

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Захід", стверджує, що російські війська ведуть бої на підступах до Лимана, але до самого міста ще не увійшли.

Костянтинівський напрямок

Російські війська продовжують застосовувати тактику інфільтрацій в районі українських позицій біля Костянтинівки.

Водночас пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер визнав, що говорити про захоплення Костянтинівки поки що передчасно, адже українські підрозділи продовжують діяти в центральній частині міста.

Краматорський напрямок

Окупанти також продовжують готувати поле бою навколо Краматорська, активно застосовуючи авіаудари, зокрема керовані авіабомби.

За словами українського військового, якого цитує Bloomberg, росіяни використовують планерні авіабомби проти Краматорська частіше, ніж артилерію, ймовірно, щоб залякати місцеве населення. Крім того, російські дрони фактично "заполонили" повітряний простір над Краматорськом.

Покровський напрямок

Ворог зосередився на розгортанні інфраструктури для активнішого застосування безпілотників на Покровському напрямку.

Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України полковник Володимир Польовий повідомив, що окупанти встановлюють спеціальні антени, щоб збільшити кількість ударів дронами.

За його словами, росіяни маскують ці антени під звичайні телевізійні.

Польовий також зазначив, що в самому Покровську російські війська використовують FPV-дрони на оптоволокні, однак для їхньої роботи ближче до лінії фронту змушені розгортати Wi-Fi-мости.

Крім того, за словами українського військового, російське командування фактично виснажує свої підрозділи під час наступальних дій на Покровському напрямку. Через значні втрати та нестачу піхоти інтенсивність атак уже знизилася.

За словами Польового, наступ веде одна рота батальйону доти, доки повністю не виснажиться. Після цього її змінює інша рота.

Олександрівський напрямок

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 28 червня повідомив, що українські сили раніше відійшли з Рибного (на південь від Олександрівки), після чого росіяни зайняли частину Красногірського.

За його словами, невеликі російські диверсійно-штурмові групи також діють між Злагодою та Добропіллям.

Водночас Машовець зазначив, що українські військові повернули під контроль більшу частину Березового та просунулися на південний схід від села. Невеликі російські групи, однак, залишаються на південно-західній околиці й на північний захід від населеного пункту.

За його інформацією, українські сили також утримують позиції в південно-східній частині Запорізького та на південь від села.

Водночас невеликі російські групи діють у Новомиколаївці та на північній околиці Калинівського.

Машовець також повідомив, що російські війська здійснили незначні прориви на кількасот метрів на північ і північний схід від Новогригорівки. Крім того, невеликі групи окупантів діють між Новогригорівкою та Новомиколаївкою, зокрема на захід від Калинівського та поблизу Вербового.

Гуляйпільський напрямок

Геолоковані кадри, оприлюднені 27 червня, показують удари російських військ по українських позиціях у центральній частині Гуляйпільського та на захід від Залізничного (на захід від Гуляйполя). Це свідчить, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі.

Водночас аналітики ISW зазначають, що з 15 травня не фіксували присутності українських військових у Залізничному. Це може означати, що російські підрозділи раніше непомітно проникли та закріпилися в населеному пункті.

Оріхівський напрямок

Один із російських військових блогерів стверджував, що українські сили здійснюють контратаки в Плавнях, а російські війська нібито захопили Малі Щербаки та просунулися на північ від села.

Яка ситуація на різних напрямках фронту / Карти ISW