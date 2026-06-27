24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Перше досягнення Росії за весь 2026 рік

"Ми наближаємося до кінця битви за місто, падіння якого може затягнутися до середини літа. Це перша стратегічна перемога Росії цього року", – написав тиждень тому картограф та аналітик Clément Molin.

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Це довгоочікувана перемога в Москві, адже 2026 рік був важким для Росії. Просування російських військ в Україні практично зупинилося за останні місяці.

За даними Інституту вивчення війни, швидкість просування російських військ у 2025 році становила 13,2 квадратного кілометра на день, а за перші чотири місяці 2026 року – лише 2,9 квадратного кілометра на день.

Тим часом українські безпілотники та ракети завдають сильніших та глибших ударів по окупованих територіях та в самій Росії. У березні Україна вперше запустила більше односторонніх ударних безпілотників по Росії та окупованих територіях (7500), ніж Росія запустила односторонніх ударних безпілотників по Україні (6500).

"Характер війни змінюється на користь українських сил, принаймні поки що", – зазначає ISW.

Але це не врятувало Костянтинівку, де росіяни давно мають значну перевагу в живій силі, і де місцевість невблаганна до українських захисників.

Як росіяни брали Костянтинівку в облогу

Готуючись до майбутньої облоги Костянтинівки, російські ВПС щомісяця почали бомбардувати місто тисячами високоточними керованими авіаційними бомбами. Російські безпілотники перетворили головну дорогу до міста з північного заходу на зону ураження, зрештою змусивши український гарнізон отримувати постачання майже повністю за допомогою повітряних дронів та наземних роботів.

Українські війська у Костянтинівці зіштовхуються з російськими бомбами, безпілотниками, мінами та артилерією. Утримання Костянтинівки не таке дороге для України, як для Росії її захоплення, але Росія може виділити людські ресурси. Україна – ні.

Оскільки лінії постачання українського гарнізону виснажувалися, росіяни навесні наближалися до Костянтинівки, а влітку почали проникати в місто невеликими групами, рухаючись пішки в надії уникнути української авіації.

Щойно росіяни закріпилися в районі Червоний на півдні Костянтинівки, доля міста була вирішена. "Звідси невеликі групи російських диверсантів можуть накопичуватися та просуватися вглиб міста", – зазначає AMK Mapping .

На початку червня українські війська почали відступати, щоб уникнути оточення. "Місто вже вважається втраченим", – писали деякі українські солдати на початку червня. Українські сили все ще контролюють саму північну околицю Костянтинівки, але південна околиця перебуває під міцним контролем Росії, а центральна частина міста – це хаотична сіра зона.

Як зміниться ситуація на фронті?

Зараз у Костянтинівці майже нема ​​цивільного населення. Її цінність полягає в тому, що вона захищає. Протягом місяців після падіння сусідніх Мирнограда та Покровська Костянтинівка ускладнювала намагання Росії просунутися на Краматорськ та Слов'янськ – останні великі вільні міста Донецької області.

Тепер зруйнована Костянтинівка більше не виконує цієї функції. Але, можливо, у цьому й нема потреби. Міста добре підходять для піхотної оборони, але відкриті поля (де ніде сховатися) кращі для дронової оборони.

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Тепер, коли Україна перейшла на оборонну стратегію, орієнтовану на дрони, деякі командири насправді надають перевагу воювати на відкритій місцевості, а не укріплюватися всередині міст.

На російські війська, які сподіваються взяти в облогу Краматорськ та Слов'янськ з півдня, чекає довгий шлях: 16 кілометрів по прямій. Значення падіння Костянтинівки у довгостроковій перспективі залежить від того, наскільки ефективно українці зможуть обороняти ці 16 кілометрів.

З огляду на уповільнення російського просування, партнери України з нетерпінням чекають дня, коли російське просування фактично зупиниться. ISW пояснив, що "теорія перемоги Путіна передбачає, що російські війська зможуть виграти виснажливу війну за умови, що нескінченно продовжуватимуть повзуче просування".

"Повна зупинка Україною російського наступу знецінить теорію перемоги Путіна та поставить Кремль перед складними рішеннями", – додали в ISW.

Тривала битва за Костянтинівку була можливістю зупинити росіян, але тепер цей шанс для українців втрачений. Нова можливість зупинити росіян чекає їх трохи північніше міста.