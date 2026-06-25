Росія готова буде вийти на розмови про переговори не раніше, ніж остаточно буде захоплена Костянтинівка. Наголошу, що ключова фраза – "про розмови щодо переговорів". Річ у тому, що падіння Костянтинівки ускладнить постачання українського угруповання на всій північній частині Донеччини. І це дасть можливість російській пропаганді включитися на повну про перелам у війні. Про це пише Вадим Денисенко.

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США змінили риторику щодо України

Формула Путіна – Ушакова "Стамбульські домовленості – дух Анкориджа – ситуація на землі" означає тільки одне: вихід українських військ з Донбасу та низка гуманітарних вимог. Це та "червона лінія", яку собі намалював Путін і яку він свідомо проартикулював зараз.

Відразу хочу зауважити, що до блокади Криму він поки ставиться приблизно так, як до заходу наших військ на Курщину. Тобто як до тимчасового явища. Поки немає бунтів, а їх в Криму не буде, на це можна не зважати.

Щодо позиції США, то в мене є гіпотеза, що їхня формула "Україна на цей момент виграє війну" є базовою передвиборчою формулою Дональда Трампа. За цим треба ще поспостерігати, але з достатньо великою ймовірністю ми можемо говорити, що ця формула в передвиборчий період замінить попередню про "прогрес у переговорах".

Точніше, якісь візити Віткоффа з Кушнером будуть, але це навряд чи призведе до ще більшого тиску на Росію. Єдиним справжнім тиском на Росію може стати повне відкриття Ормузької протоки, але поки ми бачимо "гойдалки". Інших вагомих важелів впливу на Володимира Путіна в Трампа просто немає.

Але нинішня американська формула в передвиборний період може цілком влаштувати республіканців. Трамп перестав загравати з Путіним, є ефектні картинки з вибухами в Росії і можна продовжувати говорити не про перемогу України, а про те, що Україна перемагає на цей момент.

У Росії з усіх сторін наступають кризи

Росія переживає загальну передкризову ситуацію, пов'язану з уже існуючими кризами трудових ресурсів, платежів та інвестування. Це призводить до криз та передкризових явищ у низці важливих галузей. Але говорити, що російська економіка вже обвалилася – неправильно. Іранська війна досі гальмує процес обвалу і про масштабну кризу можна говорити не раніше середини наступного року.

На фронті досягти вагомих проривів росіяни не зможуть без мобілізації. Наскільки вона може бути ефективної з погляду війни, мають говорити воєнні експерти, але, наскільки я розумію, мобілізація 300 тисяч, як це було в 2022 році, ситуацію не врятує. Потрібно мобілізувати від 500 тисяч до мільйона (знову таки, є сумніви, що в росіян є потужності для одномоментного набору такої кількості рекрутів).

При цьому ми маємо головну дилему Путіна: мобілізація за гроші доб'є економіку (втрата людських ресурсів і відсутність грошей без включення друкарського станка). З іншої, Путін не розглядає переговори, як вихід із ситуації. А мобілізація без грошей може стати каталізатором соціальних вибухів.

Уже зараз зрозуміло, що нинішні управлінські методи функціонування російської економіки вже вичерпали себе. Потрібно іти нестандартними шляхами. 24 червня, наприклад, Путін, де-факто, віддав вирішення проблеми бензинової кризи в руки керівника "Роснефті" Ігорю Сєчіну, який останні місяці демонстрував позицію "моя хата скраю". До чого призведе такий крок – поки сказати складно, але можна припустити, що для більшості представників цієї галузі це поганий знак, адже Сєчін завжди думає перш за все про себе.

З однієї сторони, це остання соломинка, за яку хапається Путін, а з іншої – це ще більша криза для галузі через ручне управління та відсутність хороших сценаріїв в найближчі місяці. Єдине, що може зробити Сєчін, – збільшити імпорт палива. Але можна не сумніватися, що після виборів ціни на пальне різко почнуть рости.

Сєчіних потрібно більше ніж один, бо кризи наступають з усіх сторін. Але це ручне управління, яке ламає модель, яка перестала справлятися. Бо воєнні виклики декласували достатньо ліберально-технократичну модель управління російською економікою.

Виходячи з усього вище сказаного, Путін буде готувати велику мобілізацію на жовтень. Відкрите питання: скільки саме мобілізують і за які гроші.