Все тому, що реакція населення на такі неординарні дії влади може бути вкрай непередбачуваною. Тому вперед висунули нікому непотрібного Зюганова – подивитися, як відреагують на такі публічні заяви. Про це пише Костянтин Машовець.
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Вибір без вибору: Кремль опинився у дуже неприємній ситуації
У цьому сенсі останні пасажі Соловйова про "необхідність самопожертви та самообмежень", які він видав у своїх програмах, також не випадкові. Так само як і зняття Держдумою обмежень на подальше нарощування держборгу.
Кремль явно готує державну суперпозику з одночасним нарощуванням грошової маси у країні. Кремлю терміново потрібні гроші, багато грошей. Причому, тут і зараз.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Середньостатистична мотострілецька бригада (полк) російського війська на добу потребує від 1,5 до 4,5 мільйона доларів (залежно від типу та інтенсивності бойових дій). Це приблизно 800 тонн вантажів на добу (а в пікові моменти – до 1000 – 1200 тонн). Це все – за найбільш скромними підрахунками.
Але більшість російських бригад зараз далеко не "середньостатистичні" – вони набагато більші ніж стандартні, які складаються з 3 – 3.5 тисяч особового складу. Ба більше, вони ще й бувають не тільки мотострілецькі, а й, наприклад, артилерійські, які потребують значно більше грошей.
Додайте до всього цього систему управління (штаби всіх рівнів), дальню авіацію, флот, РВСН, повітряно-космічні війська, зокрема й ПВО\ПРО, низку інших силових відомств, й отримаєте загальну добову норму витрат на війну.
Тому цілком можливо, що наприкінці цього літа – на початку осені Кремль опиниться перед необхідністю зробити дуже неприємний для себе вибір: або припинити війну у будь-який спосіб, або зробити три вкрай непопулярні речі, причому одночасно, бо інакше ефекту не буде. Мовиться про:
реквізицію всіх або більшості банківських заощаджень свого населення (а цілком можливо, що й підприємств);
черговий етап мобілізаційного розгортання;
різке та суттєве "підкручування гайок" для свого населення, причому не тільки в інформаційно-технологічному сенсі, а й у фінансово-соціальному – починаючи з освіти та медицини, закінчуючи різноманітними цільовими федеральними програмами підтримки населення.
Ще у 2022 році, коли стало очевидно, що бліцкриг в Україні у Володимира Путіна не вийшов, я писав, що Кремль, скоріш за все, перейде до стратегії "мобілізаційної гонитви" (тобто – війни на виснаження). Й це стане його фатальною помилкою у порівнянні з тим, щоб вийти з війни ще у 2022 році.
Рух у бік власної поразки для Кремля може коливатися у часі та термінах (наприклад, зараз він очевидно прискориться із розширенням можливостей України атакувати противника на стратегічну глибину), але напрямок явно залишиться незмінним.
Знову помилка в оцінювані вихідних параметрів. Кремль явно переоцінив власні спроможності щодо ведення тривалоʼ війни з противником, який вперто, наполегливо і достатньо винахідливо, обороняється.