Все связано с ожиданием контрнаступления ВСУ: какова цель "гастролей" Путина
Российский диктатор Владимир Путин приехал во временно оккупированный Крым, а затем еще и добрался до Мариуполя. Все это может быть связано с предстоящим контрнаступлением ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, в Крым мог приехать настоящий Владимир Путин. А уже в Мариуполе, вероятнее всего, был его двойник. Ведь диктатор не рискнет приехать туда, где время от времени случается "бавовна".
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Зачем Путин приехал на оккупированные территории Украины
Как отметил Мусиенко, преступник всегда возвращается на место преступления. Кроме того, ситуация в Крыму сейчас достаточно непростая. Там должна быть подготовка к туристическому сезону, но копают блиндажи в ожидании контрнаступления.
Приезд Путина в Мариуполь – еще один циничный поступок. Это буквально "пляски на костях". Тем более что недавно была годовщина российского удара по Драмтеатру, где прятались женщины и дети. Визит Путина в город также можно связать с предстоящим контрнаступлением.
Зачем Путин приехал на оккупированные территории: смотрите видео
Мне кажется, что это все происходит в предвкушении контрнаступательных действий ВСУ. С одной стороны Мариуполь, а с другой – Крым. Он ехал проверить ход работ; увидеть, какая там ситуация у местных оккупантов. Путин хотел показать, что его рука будто бы на пульсе событий,
– считает Мусиенко.
Путин приехал на оккупированные территории Украины: коротко
- Как известно, 18 марта исполнилось 9 лет с начала так называемого "референдума" в Крыму. Российский диктатор Владимир Путин приехал в тот день на остров.
- Уже 19 марта российские СМИ стали рассказывать, что Путин якобы прилетел на вертолете в Мариуполь, который в свое время уничтожили оккупанты. Он поездил по нескольким районам города.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что после визита на оккупированные территории Путин стал легитимной военной целью для Украины.