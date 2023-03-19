Все связано с ожиданием контрнаступления ВСУ: какова цель "гастролей" Путина

Российский диктатор Владимир Путин приехал во временно оккупированный Крым, а затем еще и добрался до Мариуполя. Все это может быть связано с предстоящим контрнаступлением ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, в Крым мог приехать настоящий Владимир Путин. А уже в Мариуполе, вероятнее всего, был его двойник. Ведь диктатор не рискнет приехать туда, где время от времени случается "бавовна".

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Зачем Путин приехал на оккупированные территории Украины

Как отметил Мусиенко, преступник всегда возвращается на место преступления. Кроме того, ситуация в Крыму сейчас достаточно непростая. Там должна быть подготовка к туристическому сезону, но копают блиндажи в ожидании контрнаступления.

Приезд Путина в Мариуполь – еще один циничный поступок. Это буквально "пляски на костях". Тем более что недавно была годовщина российского удара по Драмтеатру, где прятались женщины и дети. Визит Путина в город также можно связать с предстоящим контрнаступлением.

Зачем Путин приехал на оккупированные территории: смотрите видео

Мне кажется, что это все происходит в предвкушении контрнаступательных действий ВСУ. С одной стороны Мариуполь, а с другой – Крым. Он ехал проверить ход работ; увидеть, какая там ситуация у местных оккупантов. Путин хотел показать, что его рука будто бы на пульсе событий,

– считает Мусиенко.

Путин приехал на оккупированные территории Украины: коротко