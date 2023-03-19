Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, до Криму міг приїхати справжній Владімір Путін. А вже в Маріуполі, найімовірніше, був його двійник. Адже диктатор не ризикне приїхати туди, де час від часу стається "бавовна".

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Навіщо Путін приїхав на окуповані території України

Як зазначив Мусієнко, злочинець завжди повертається на місце злочину. Крім того, ситуація в Криму зараз досить непроста. Там мала б бути підготовка до туристичного сезону, але натомість копають бліндажі в очікування контрнаступу.

Приїзд Путіна в Маріуполь – ще один цинічний вчинок. Це буквально "танці на кістках". Тим паче що нещодавно були роковини російського удару по Драмтеатру, де ховалися жінки та діти. Візит Путіна в місто також можна пов'язати з майбутнім контрнаступом.

Навіщо Путін приїхав на окуповані території: дивіться відео

Мені здається, що це все відбувається в передчутті контрнаступальних дій ЗСУ. З одного боку Маріуполь, а з іншого – Крим. Він їхав перевірити хід робіт; побачити, яка там ситуація в місцевих окупантів. Путін хотів показати, що його рука начебто на пульсі подій,

– вважає Мусієнко.

Путін приїхав на окуповані території України: коротко