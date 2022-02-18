Путин убежден, что Запад "неизбежно" введет новые санкции против России

Владимир Путин пожаловался, что санкции против России будут вводиться в "любом случае". Ограничения для страны-агрессора глава Кремля назвал якобы нарушением международного права.

Путин цинично заявил, что Запад всегда найдет "возможность" ввести санкции. По словам главы Кремля, целью санкций является якобы "притормозить" развитие Беларуси и России.

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Санкции будут вводиться в любом случае. Есть какой-то повод, допустим, связанный с событиями в Украине, или нет такого повода, его найдут,

– подчеркнул Путин.

Санкции против России: последние новости

Новые санкции против России будут введены, если Россия вторгнется в Украину. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Лидер Штатов подчеркнул: США и другие мировые партнеры решительно отреагируют санкциями и ограничениями на агрессию России в сторону Украины.

Также о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину заявила Великобритания. В то же время, Кремль до сих пор призывают прекратить свою кампанию агрессии в украинском государстве.

Пока вводить так называемые "превентивные" санкции против России не будут. Штаты и страны Европы говорят только о наложении санкций постфактум – если страна-оккупант решится на новое вторжение.

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