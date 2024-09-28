Путин официально это признал: политолог из США назвал 2 причины активизации ядерной риторики Кремля

Российский диктатор заявил, что в России предложили внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия. Есть 2 причины, по которым Путин решил именно сейчас сделать такое заявление.

Об этом в эфире 24 Канала отметил американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что в самом начале подобные заявления главы Кремля в определенной степени влияли на обывателя, но сейчас нет. Все ключевые политические лидеры, в том числе Китай, на эту тему уже высказались, осудив ядерную риторику.

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О чем свидетельствует заявление Путина

Российский диктатор озвучил, что было предложено расширить категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Американский политолог считает, что такое заявление Путина свидетельствует о слабости России. По его словам, глава Кремля вынужден заниматься ядерным шантажом, он блефует.

Получается, что Путин официально признал, что у него нет других рычагов, чтобы победить в этой войне. Единственный его рычаг – это ядерное оружие. Оказывается, что обычным оружием, которым Россия хвасталась, выиграть войну не удается,

– озвучил Юнус.

2 причины, почему Путин сейчас прибегнул к ядерным угрозам

По мнению американского политолога, российский диктатор не случайно именно сейчас возобновил ядерную риторику и выступил с соответствующими заявлениями во время совбеза в Кремле.

"Первая причина – дать "пас" Дональду Трампу, который баллотируется в президенты США, чтобы тот с утра и до вечера пугал людей, он это вместе с Ди Вэнсом и делает. Они говорят, если американцы будут голосовать за них, то не будет ядерной войны и Третьей мировой. Якобы Трамп нейтрализует Россию и пойдет на соответствующее соглашение. Это тот тезис, который Трамп озвучивает перед избирателями", – отметил Юнус.

Вторая причина, по словам политолога, заключается в том, что Путин хотел нейтрализовать информационный фон, который образовался вокруг финансовой и военной поддержки Украины на том уровне, на котором она сейчас существует.

Сказать, что эта поддержка на том уровне, на котором Украине хотелось бы для завершения войны – нельзя. Но такая тактика уже 2,5 года. Однако медленно, но верно уже дошли от передачи HIMARS до F-16,

– подытожил Юнус.

К сведению! Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко высказал мнение, что ядерные пугалки Путина были направлены на западных политических лидеров. Он также считает, что основная цель российского диктатора – сорвать военную помощь для Украины со стороны Запада и чтобы разрешение на удары дальнобойным западным оружием по России наше государство не получило.