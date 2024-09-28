Про це в етері 24 Каналу наголосив американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що на самому початку подібні заяви очільника Кремля певною мірою впливали на обивателя, але зараз ні. Всі ключові політичні лідери, в тому числі Китай, на цю тему вже висловились, засудивши ядерну риторику.

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Про що свідчить заява Путіна

Російський диктатор озвучив, що було запропоновано розширити категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. В оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію.

Американський політолог вважає, що така заява Путіна свідчить про слабкість Росії. З його слів, очільник Кремля вимушений займатися ядерним шантажем, він блефує.

Виходить, що Путін офіційно визнав, що в нього немає інших важелів, аби перемогти у цій війні. Єдиний його важіль – це ядерна зброя. Виявляється, що звичайною зброєю, якою Росія хизувалася, виграти війну не вдається,

– озвучив Юнус.

2 причини, чому Путін зараз вдався до ядерних погроз

На думку американського політолога, російський диктатор не випадково саме зараз відновив ядерну риторику та виступив з відповідними заявами під час радбезу в Кремлі.

"Перша причина – дати "пас" Дональду Трампу, який балотується в президенти США, аби той з ранку й до вечора лякав людей, він це разом з Ді Венсом й робить. Вони кажуть, якщо американці голосуватимуть за них, то не буде ядерної війни та Третьої світової. Буцімто Трамп нейтралізує Росію та піде на відповідну угоду. Це той тезис, який Трамп озвучує перед виборцями", – зазначив Юнус.

Друга причина, зі слів політолога, полягає в тому, що Путін хотів нейтралізувати інформаційний фон, який утворився довкола фінансової та військової підтримки України на тому рівні, на якому вона нині існує.

Сказати, що ця підтримка на тому рівні, на якому Україні хотілося б для завершення війни – не можна. Але така тактика вже 2,5 роки. Однак повільно, але вірно вже дійшли від передачі HIMARS до F-16,

– підсумував Юнус.

До відома! Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко висловив думку, що ядерні лякалки Путіна були спрямовані на західних політичних лідерів. Він також вважає, що основна мета російського диктатора – зірвати військову допомогу для України з боку Заходу і щоб дозвіл на удари далекобійною західною зброєю по Росії наша держава не отримала.