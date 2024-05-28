Не такой сумасшедший, как Путин: может ли Лукашенко нажать на "ядерную кнопку"

В последнее время Владимир Путин не перестает бряцать разговорами о применении ядерного оружия. Чтобы усилить свои слова, в Беларуси проходят ядерные учения. Несмотря на самоубийственные заявления Путина и дружбу России и Беларуси, Александр Лукашенко вряд ли нажмет на "ядерную кнопку" вместе с главой Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что Александр Лукашенко – хитрый старый и советский председатель совхоза, который сам себе на уме. И он совсем не собирается гореть в ядерном пепле.

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Способен принимать убийственные решения

По мнению Сергея Жирнова, Владимир Путин производит впечатление сумасшедшего, который произносит самоубийственные лозунги. Но при этом он имеет детей и внуков.

Остается надежда, что все эти люди, которые грабили Россию в течение 30 лет еще во времена Ельцина, награбили миллиарды не для того, чтобы они сгорели в ядерном пепле,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, Путин уже неоднократно доказывал то, что часто принимал непопулярные решения, абсолютно контрпродуктивные для него самого.

Например, он неоднократно говорил о противостоянии Западу и якобы желании противостоять расширению НАТО на Восток. Но именно в результате путинской агрессии против Украины НАТО расширился на Восток, и не просто так, а на две значительные и крупные страны – Финляндию и Швецию.

Все военные накануне войны в Украине говорили Путину, что российская армия не готова. Однако он начал это самоубийственное и для себя, и для России, и для режима решение. Поэтому мы видим, что он способен принимать убийственные решения,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Он добавил, что это отмечали еще в КГБ СССР, когда Путин в течение одного года учился в Краснознаменном институте в Москве.

После окончания института его должны были брать в четвертый географический отдел первого главного управления внешней разведки КГБ. Однако не взяли и написали в характеристику, что "этот человек способен принять под влиянием эмоций нерациональные и опасные решения для себя и для службы".

А теперь такой человек стоит во главе огромной страны с "ядерной кнопкой",

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Ядерное оружие России уже не пугает Запад