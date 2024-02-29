Путин снова пригрозил Западу ядерным оружием: в ЕС отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному собранию снова прибегнул к угрозам ядерной войной. В Евросоюзе прокомментировали такие громкие заявления кремлевского руководителя.

В Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада являются частью политической кампании перед президентскими выборами. В целом выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Путин несет ответственность

По словам представителя, эту речь следует рассматривать в контексте предстоящих президентских выборов. Кроме того, Путин пытается отвести свою вину от начала войны в Украине.

В Еврокомиссии считают, что российский диктатор откровенно врет народу.

Он несет ответственность за все последствия – внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные на мировой арене. Поэтому, конечно, все эти угрозы ядерным оружием абсолютно неприемлемы и неуместны,

– сказал Петер Стано.

Он добавил, что российская нация живет под железным колпаком и репрессиями, которые напоминают времена Сталина. После нападения на Украину доверие к России полностью разрушено, а сама агрессия стала провалом для Москвы.

Представитель Еврокомиссии отметил, что со своей стороны ЕС будет делать все, чтобы война закончилась для России поражением.

Диктатор не впервые угрожает применением ядерного оружия