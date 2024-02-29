Путин снова пригрозил Западу ядерным оружием: в ЕС отреагировали

29 февраля 2024, 16:26
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Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному собранию снова прибегнул к угрозам ядерной войной. В Евросоюзе прокомментировали такие громкие заявления кремлевского руководителя.

В Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада являются частью политической кампании перед президентскими выборами. В целом выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Путин несет ответственность

По словам представителя, эту речь следует рассматривать в контексте предстоящих президентских выборов. Кроме того, Путин пытается отвести свою вину от начала войны в Украине.

В Еврокомиссии считают, что российский диктатор откровенно врет народу.

Он несет ответственность за все последствия – внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные на мировой арене. Поэтому, конечно, все эти угрозы ядерным оружием абсолютно неприемлемы и неуместны,
– сказал Петер Стано.

Он добавил, что российская нация живет под железным колпаком и репрессиями, которые напоминают времена Сталина. После нападения на Украину доверие к России полностью разрушено, а сама агрессия стала провалом для Москвы.

Представитель Еврокомиссии отметил, что со своей стороны ЕС будет делать все, чтобы война закончилась для России поражением.

Диктатор не впервые угрожает применением ядерного оружия

Автор: Маргарита Волошина, Софія Назаренко