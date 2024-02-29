Путин снова пригрозил Западу ядерным оружием: в ЕС отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному собранию снова прибегнул к угрозам ядерной войной. В Евросоюзе прокомментировали такие громкие заявления кремлевского руководителя.
В Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада являются частью политической кампании перед президентскими выборами. В целом выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Путин несет ответственность
По словам представителя, эту речь следует рассматривать в контексте предстоящих президентских выборов. Кроме того, Путин пытается отвести свою вину от начала войны в Украине.
В Еврокомиссии считают, что российский диктатор откровенно врет народу.
Он несет ответственность за все последствия – внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные на мировой арене. Поэтому, конечно, все эти угрозы ядерным оружием абсолютно неприемлемы и неуместны,
– сказал Петер Стано.
Он добавил, что российская нация живет под железным колпаком и репрессиями, которые напоминают времена Сталина. После нападения на Украину доверие к России полностью разрушено, а сама агрессия стала провалом для Москвы.
Представитель Еврокомиссии отметил, что со своей стороны ЕС будет делать все, чтобы война закончилась для России поражением.
Диктатор не впервые угрожает применением ядерного оружия
- В октябре 2023 года Кремль отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия заявила, что якобы вынуждена пойти на этот шаг из-за политики США.
- Перед этим Россия разместила ядерное оружие в Беларуси. В конце лета 2023 года глава украинской разведки подтвердил, что Кремль уже разместил в Беларуси тактическое ядерное оружие. Тогда же Кирилл Буданов заверил, что угрозы применения ядерного оружия – это часть "большой геополитической игры".
- Более того, в конце октября в Кремле заявили, что провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара "в ответ". Начальник российского генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что якобы к тренировкам привлекали мобильную установку "Ярс", атомную подводную лодку и два стратегических ракетоносителя.