Путин угрожает Украине новыми ударами: в ОП объяснили хитрую тактику Кремля и "поднятие ставок"
Источник:Даша Заровна
Угрозы Кремля новыми атаками сразу после утренних обстрелов и взрывов в Киеве могут указывать только на одно – Путин пытается поднять ставки.
Кремль повторяет тактику принуждения и шантажа
О тактике россиян отметили в Офисе президента. В частности, советница по вопросам коммуникаций Даша Заровна подчеркнула, что подобные манипуляции привычны для Кремля, достаточно вспомнить грузинскую войну.
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Это российская тактика, базирующаяся на принципе "поднятия ставок". Такую модель взаимоотношений с Западом и соседями Россия использует давно, можно вспомнить о грузинской войне 2008 года. А начиная с событий 2013-2014 годов в Украине и вокруг нашего государства и до самого 24 февраля 2022 года, вся дипломатия россиян была сведена к принуждению пойти на их условия,
– отметила советница.
Какие манипуляции использует Россия
В ОП подчеркнули, что слова об обстрелах, как и предложение разблокировать украинские порты и помочь избежать продовольственного кризиса в обмен на снятие санкций, является также попыткой достижения цели через принуждение, повышение ставок и запугивание.
Ядерный шантаж – еще один инструмент этой тактики.
Расшатать западную поддержку Украины – это цель России сегодня. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что лучшим ответом на это будет последовательная поддержка Украины, потому что все остальное будет восприниматься Россией как слабость.
– добавила Заровна.
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О каких угрозах Путина речь
Президент России Путин заявил, что будет наносить новые удары по территории Украины, если наши партнеры и дальше будут поставлять нам вооружение.
Если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносили,
– заявил Путин.
Кроме того, Путин назвал "суетливостью" решение западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений. Он-де считает, что поставка оружия станет причиной затягивания войны в Украине и отнюдь не он.
"Эта суета вокруг дополнительных поставок вооружений имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - отметил Путин.
Это тактика трусов, чувствующих приближение поражения
Это не первые подобные заявления, предварительно пропутинский Лавров тоже говорил о том, что Россия считает, что поставки вооружения в Украину "создают риски привлечения третьих стран к конфликту". Тогда Лавров даже "предупредил" Запад о возможных последствиях.
Однако партнеры Украины уже понимают лживую и трусливую тактику россиян и продолжают поддерживать ВСУ защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. И будут продолжать поставки оружия, пока это будет нужно.
России же, понимая свое поражение, пытается запугивать, манипулировать и шантажировать.
Что касается взрывов в Киеве, то известно, что одна из ракет, которые россияне выпустили по Киеву утром 5 июня, попала в объект военной инфраструктуры , другая попала в гражданский объект. Атаки прошли по Дарницкому и Днепровскому районам. В результате ударов пострадал один человек, его госпитализировали.
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