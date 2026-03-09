"Древнейшая мечта Путина": к чему может готовиться Россия
- Эстонская разведка утверждает, что Россия производит больше оружия, чем нужно для войны в Украине, что может свидетельствовать о подготовке к конфликту с НАТО.
- Юрий Сак считает, что увеличение военных мощностей России может быть запугиванием Запада, однако риск конфликта с НАТО существует, и Запад должен быть готовым к этому.
России, к сожалению, удается обходить санкции, чтобы и дальше усиливать свои военные возможности. Эстонская разведка утверждает, что россияне производят значительно больше оружия, чем это нужно для войны в Украине.
Учитывая это, Кремль может готовиться к масштабному противостоянию с одной из стран НАТО. Экс-советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак рассказал 24 Каналу, что это самая большая мечта Владимира Путина.
Какие амбиции у Путина?
Юрий Сак считает, что Путин маньяк, которым движут амбиции изменить якобы "историческую несправедливость", ведь он стремится, чтобы НАТО исчезло.
Он, вероятно, готовится (к войне с НАТО – 24 Канал). Но насколько это реалистично? Я говорил с военными аналитиками из балтийских стран. Они уверены, что это очень близко,
– сказал он.
Однако есть и те, для кого увеличение военных мощностей России – это запугивание Запада. В Кремле, вероятно, хотят, чтобы там поверили в реалистичность войны с россиянами. Мол, Путин готов напасть в любой момент.
Но на самом деле этого не будет. Сейчас лучшая стратегия для нас и наших западных партнеров придерживаться старой римской истины: "хочешь мира – готовься к войне",
– добавил Юрий Сак.
По его мнению, это лучшее, что сейчас может сделать Запад.
К слову, европейские политики и эксперты по безопасности считают, что риск конфликта между НАТО и Россия может возникнуть раньше, чем прогнозировали. Москва может использовать кризис в Калининграде как повод для быстрой операции против Литвы, чтобы проверить единство Альянса.
Какую политику ведет Путин в отношении НАТО?
Россия в последнее время активизировала как скрытые, так и открытые операции против Европы, что, по оценке ISW, может быть частью подготовки к возможной конфронтации с НАТО. Вблизи эстонской границы фиксировали небольшую группу российских военных без опознавательных знаков.
Путин заявил о якобы стремлении к миру в 2026 году, однако в то же время пригрозил "большой войной" для Европы. Он утверждал, что конфликт возможен только из-за нарушения интересов России и расширения НАТО на восток, одновременно намекая, что устранение этих "первопричин" позволит достичь мира.
Эстонская разведка считает, что Россия пока не способна на прямую атаку НАТО в 2026–2027 годах. Несмотря на это Кремль активно наращивает войска вдоль восточного фланга Альянса и, вероятно, готовит долгосрочное противостояние с Западом.