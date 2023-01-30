В Кремле отреагировали на рассказ Джонсона об угрозах Путина

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину говорил с Путиным. Диктатор угрожал ему ракетным ударом.

В Кремле назвали слова Джонсона "ложью". Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

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В Кремле цинично отрицают слова Джонсона

То, что сказал Джонсон, – это неправда. Вернее, это ложь,

– заявил российский диктатор Песков.

Более того, он абсурдно добавил, что нужно спросить, с какой целью "лгал" Джонсон. Мол, если это "бессознательная ложь, и фактически он (Джонсон – 24 Канал) не понял, о чем разговор, тогда становится неловко за собеседников президента", – цинично добавил Песков.

Также он сказал, будто бы бункерный диктатор во время разговора отмечал, что "вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ России будет означать, что они в считанные минуты достигнут Москвы".

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Путин угрожал Джонсону: что известно

Борис Джонсон рассказал, что разговаривал с Путиным в феврале 2022-го. Тогда еще премьер Великобритании предупредил, что война "станет полной катастрофой".

Президент России начал угрожать и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту".