"Жалкий зануда": в Польше высмеяли бред Путина о "дарованной земле" и вызвали посла

После маразматического заявления Владимира Путина о якобы "захваченных" Польшей российских территориях, официальная Варшава резко отреагировала. Так, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий вызывает на ковер российского посла.

На слова Путина о Сталине, который якобы "подарил Польше русские земли", Моравецкий ответил однозначно: он – военный преступник, отобравший жизнь у сотен тысяч поляков.

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Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел,

– написал в твиттере польский премьер.

Тем временем уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал кремлевского диктатора "жалким занудой и лжецом".

"Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", – отметил он.

Что не так с заявлением Путина

На заседание Совбеза России Владимир Путин неожиданно начал рассказывать бред о Польше и Литве.

По словам российского диктатора, Польша якобы получила многие свои западные земли благодаря Сталину. Впрочем, он почему-то забыл, что перед этим "подарком" СССР и Германия разделили между собой территории Польши.

Более того, Путин пригрозил полякам, сказав: "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним".

На поляках российский президент не остановился и принялся запугивать литовцев. Так, он издал бред о том, что "Западу не хватает "украинского пушечного мяса". И с этими словами он обратился к нашим союзникам. Мол, в НАТО уже задумываются над тем, чтобы их граждане воевали против России".

Польшу беспокоят вагнеровцы в Беларуси

На днях министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что вагнеровцы, которые после неудачного мятежа Пригожина оказались в Беларуси, могут использоваться для усиления миграционного давления на польско-белорусской границе.

Между тем, глава минобороны Польши Мариуш Блащак считает, что присутствие американских сил в его государстве является "лучшим способом" сдерживать агрессора в контексте размещения российских боевиков по соседству.

Примечательно, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ПВК "Вагнера" ​​из Беларуси.