"Специализируется на этом": откуда появляются сообщения о смерти Путина

Несколько дней назад в сети широко распространилась информация о том, что Владимир Путин якобы умер от остановки сердца. Вместо него страной, мол, управляют двойники.

Однако на самом деле распространение такой информации очень выгодно определенному кругу лиц. Подробнее о том, кто стоит за подобными фейками 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Кто распространяет слухи

Уже далеко не первый раз в сети появляется информация о том, что президент России якобы умер. Таких вбросов за последние годы накопилось немало.

Уже давно в России, особенно во время войны, появляется такой информационный жанр как "конферансье войны". Это люди, которые делают себе рейтинг по таким конспирологическим заявлениям. Есть такой кадр Валерий Соловей, он уже несколько лет специализируется на "похоронах Путина",

– рассказал Игорь Яковенко.

Так называемый профессор Соловей постоянно заявляет, что вот-вот Владимир Путин умрет, а в Кремле точно уже есть несколько его преемников.

"Сейчас он решил "закопать" Путина окончательно, мол, он уже лежит в холодильнике. Этим он занимается постоянно. Обычно через некоторое время Путина "выкапывают из земли" для того, чтобы потом снова "похоронить"", – сронизировал журналист.

Далее, вероятнее всего, будут распространять информацию о двойниках Путина, которые его полноценно заменяют после "смерти". Все это происходит на фоне очень серьезных событий как в Украине, так и в мире.

Игорь Яковенко о том, кто распространяет слухи о смерти Путина: смотрите видео

"Это такое развлечение. Но с другой стороны у меня тоже нет сомнений, что это может быть и игрой спецслужб. Потому что это "раздувает" и (Дмитрий) Песков. Кроме того, это делает несколько безразличными и противников, мол, если Путин умер, то с кем тогда воевать", – добавил журналист.

Все слухи о смерти Владимира Путина – это в основном создание информационного шума. Более того, подобными сообщениями подрывают доверие граждан к СМИ. Как следствие, люди вообще перестают верить любому.

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