путин умрет, если проиграет в войне, – военный эксперт

В Украине 6 месяцев идет война, которую развернула россия. Вооруженные Силы Украины уничтожают захватчиков и постепенно отражают захваченные территории. Все ждут, когда ВСУ уйдет в контрнаступление. И как только Украина выиграет войну, россия распадется, а путин может умереть.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что в начале войны украинцы сорвали блицкриг россиян .

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По его словам, главной цели, которую ставил перед собой путинский режим, а это ликвидировать украинскую государственность , они не достигли. Украина выстояла. Миф о могуществе "второй армии мира с оружием, не имеющим аналогов в мире" развеян.

Однако Черник подчеркнул, что понимая, насколько высока геополитическая составляющая, не надо спешить говорить о том, что противник выдохся, у него закончились ресурсы и мы вот-вот победим.

Напротив – противник прекрасно понимает, что если он потерпит сокрушительное поражение в Украине, россия неизбежно станет на путь своего распада, а ее действующий недофюрер обязательно потеряет свою жизнь.

– считает военный эксперт.

По его мнению, это военное противостояние будет длиться достаточно долго.

"На мой взгляд, к осени эта фаза войны, скорее всего, притихнет по какой-то линии, потом будет оперативная пауза, и впоследствии война усилит московский империализм", - добавил он.

Петр Черник о ситуации на фронте: смотрите видео



К слову, несмотря на многочисленные поражения, оккупанты не думают отступать. Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также содержании ранее занятых рубежей. Смотрите карту боевых действий по состоянию на 24 августа – по ссылке .

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