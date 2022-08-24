Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що на початку війни українці зірвали бліцкриг росіян.

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За його словами, головну мету, яку ставив перед собою путінський режим, а це – ліквідувати українську державність, вони не досягли. Україна вистояла. Міф про могутність "другої армії світу зі зброєю, яку не має аналогів у світі" розвіяно.

Однак, Черник наголосив, що розуміючи, наскільки висока геополітична складова, не треба поспішати говорити про те, що противник видохнувся, у нього закінчилися ресурси і ми ось-ось переможемо.

Навпаки – противник прекрасно розуміє, що якщо він потерпить нищівну поразку в Україні, росія неминуче стане на шлях свого розпаду, а її діючий недофюрер обов’язково втратить своє життя,

– вважає військовий експерт.

На його думку, це воєнне протистояння буде тривати доволі довго.

"На мій погляд, на осінь ця фаза війни, швидше за все, притихне по якійсь лінії, потім буде оперативна пауза, і згодом війна умогилить московський імперіалізм", – додав він.

Петро Черник про ситуацію на фронті: дивіться відео



До слова, попри численні поразки, окупанти не думають відступати. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні раніше зайнятих рубежів. Дивіться карту бойових дій станом на 24 серпня - за посиланням.

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