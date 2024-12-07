"Путина могут ликвидировать, как только это произойдет": разговор с ветераном армии США

Западные СМИ пишут, что новая администрация Дональда Трампа будет продвигать прекращение войны, однако диктатору Владимиру Путину это невыгодно. Дело в том, что Россия так разогнала свою экономику под войну, что если ее сейчас остановить, то ей просто "оторвет колеса".

Ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет в разговоре с 24 Каналом подчеркнул: как только российская экономика начнет разрушаться, это в свою очередь будет угрожать Путину физической расправой, в частности со стороны вооруженных людей или его собственных офицеров. Больше об этом и о том, можно ли завершить войну в 2025 году и при каком условии Трамп вооружит Украину до зубов, – читайте далее в материале.

Интересно "Победная стратегия": в США составили рекомендации для администрации Трампа по прекращению войны

"Орешник" вредит самой России

Владимир Путин впервые выпустил межконтинентальную баллистическую ракету по Украине. Кроме того, он пригрозил атаковать НАТО такой ракетой и заявил, что якобы невозможно перехватить ее. Не считаете ли вы, что это угроза для следующей администрации США и Дональда Трампа?

Собственно, если бы это было угрозой, то это была бы угроза еще для президента Барака Обамы, ведь эта система вооружения была разработана в 2008 году. Думаю, это был РС-26 "Рубеж", который не является чем-то новым. Технически это ракета средней дальности, могущая нарушить договор о ликвидации такого оружия, который Соединенные Штаты заключили с Россией.

Кроме того, стоит учитывать, что эта конкретная система вооружения не имела взрывчатки на боеголовках, они были инертными. Эти ракеты идут со скоростью 10 махов. Вам необязательно нужна взрывчатка: ракета обеспечит большую кинетическую энергию, когда ударится о землю. Но для чего-то вроде такой системы оружия нужно будет разработать взрывчатку и детонаторы, которые начнут детонировать гораздо раньше, чем боеголовка приблизится к своей настоящей цели. А все потому, что когда ты движение сверхбыстрое, то даже на взрывы нужно время.

России придется разработать совершенно новую программу, чтобы иметь конвенционные взрывчатые вещества для установки на ракету. То есть, по сути, Россия потратила около 10 миллионов долларов, чтобы сказать: "Бах, мы вас напугаем". Думаю, что большая часть США не купилась. Хотя я не хотел бы быть одним из граждан Украины, которые вынуждены полагаться на то, чтобы Соединенные Штаты не боялись, потому что иногда нас испугать даже легче, чем среднестатистического украинца.

Почему Путин так уверен, что Запад не может перехватить эту ракету?

Это пропаганда. Смотрите, если вы находитесь перед ракетой, которая прилетает, и запускаете ракету, то сможете ее перехватить. Это не обязательно вопрос скорости. Преимущественно Путин полагается на невежество обычного человека. Если вы являетесь целью, то должны быть в состоянии перехватить практически любой тип прилетающей ракеты, независимо от ее скорости.

Это как, например, в олимпийской стендовой стрельбе. Если вы находитесь на той станции, которая прямо перпендикулярна выстрелам, тем выпущенным стрелам, которые вылетают, то намного труднее перехватить эту ракету, потому что вы стреляете с косой стороны и пытаетесь догнать ракету, этот объект. Так что в этом есть доля правды, если вы не являетесь непосредственной целью атаки. Но Путин в основном полагается на невежество обычного человека, который просто не понимает, как работают ракетные системы и перехват.

Готовы ли США и НАТО к возможному конфликту с Россией? Имею в виду сдерживание и борьбу с такими гиперзвуковыми угрозами, которые несет страна-агрессор. Потому что Путин пытается создать картину, в которой якобы может превзойти западные военные возможности.

Наверняка первые несколько дней будут не такими уж и замечательными, но вы должны понимать, что Россия имеет очень ограниченное количество этих систем вооружения в целом. Так что, если мы говорим о преимуществе в защите, первые несколько дней будут не самыми лучшими. США собьет часть, Россия может попасть некоторыми ракетами. Такова уж природа войны.

Я думаю о НАТО как о неудержимой улитке. Как только НАТО подвергнется нападению, то начнет неустанный марш, и тогда это станет лишь вопросом логистики, то есть того, насколько быстро Альянс сможет доставлять поставки на передовую. И как только это начнет происходить, любому противнику, кто бы это ни был, наступит конец. НАТО – это неудержимая улитка, которая действует чрезвычайно медленно, но, как только это начнется, вы не сможете его остановить.

Дает ли эта ракета России какое-то серьезное военное преимущество перед НАТО?

Ничего особенного, это просто еще одна баллистическая ракета средней дальности. В Соединенных Штатах есть стелс-бомбардировщики и истребители пятого поколения, которые фактически работают, как F-35.

Мы не знаем, сколько ракет РС-26 средней дальности на самом деле есть у России. Но подумайте об этом так: каждый раз, когда Россия стреляет одной из этих ракет, то просто сжигает 10 миллионов долларов, а она имеет ограниченную сумму денег и ограниченное количество ресурсов, таких как станки.

Поэтому они могли бы или производить больше таких ракет или использовать эти станки для производства, например, подшипников, которые нужны для вагонов. Насколько я понимаю, их железнодорожная система ломается, потому что вагоны и их колеса, которые проходят под вагонами поезда, уже давно не обслуживаются западными подрядчиками.

Это выбор возможностей. Вы делаете вагоны, чтобы они ездили по рельсам? Или рельсовые блоки, чтобы они могли функционировать? Или вы делаете ракеты? Или изготавливаете детали для своего нефтяного месторождения? Поэтому, если подумать, это не супероружие. Это отвлекает внимание в общей схеме вещей.

Кто настоящий враг Трампа

Украина нанесла успешные удары западным оружием по России. Например, попадание в Курской области привело к ликвидации десятков российских и даже северокорейских офицеров. Не кажется ли вам, что удары вглубь России слишком болезненны для Путина, и поэтому он пытается угрожать Украине и Западу своими гиперзвуковыми межконтинентальными ракетами?

Думаю, Россия не хочет, чтобы Украина находилась в таком политическом положении, когда имеет возможность получать еще больше летальной западной помощи и атаковать вглубь России.

Как мы помним, долгое время Россия вела себя так, будто играет в американский бейсбол. Она находилась на "базе", где на нее нельзя нападать. Россияне в определенном смысле могли бегать кругами по Украине, потому что Украина не могла их там трогать. Поэтому единственное, что Россия действительно может делать, – это убеждать Запад в том, что Путин собирается взорвать мир, если мы (Запад – 24 Канал) продолжим давать Украине системы оружия, которые могут атаковать вглубь их территорий.

Операция на Курщине доказала, что Россия достаточно беззубая. Конечно, парню, который сидит в теплой квартире, очень легко это сказать, когда в Украине есть люди, которые имеют свет только два часа в день и не имеют тепла. Но в целом Россия не способна ответить военным путем. Россияне могут отвечать только с помощью информационной войны, информационных доменов.

Они должны напугать людей, чтобы те думали, что россияне сильные, чтобы остановили эти атаки из Украины и убедили Запад не давать Киеву дальнобойное оружие, которое на самом деле может навредить России.

Может ли эта стратегия сработать с администрацией Дональда Трампа? Мы видели сообщение о том, что Кит Келлог, бывший генерал-лейтенант армии США, станет специальным помощником Трампа и специальным представителем по вопросам Украины и России. Что вы думаете по этому поводу и напугают ли команду Трампа эти угрозы?

Президент Трамп – это "дикая карта". Вы никогда не знаете, что он собирается делать, что, вероятно, лучше, чем ситуация, которую мы имеем сейчас, потому что у нас достаточно беспомощная администрация, которая является очень медленной в вопросе помощи. Президент Джо Байден ответственен за большие потери украинцев. Он не предоставил им помощи в том количестве, которая была нужна, и это навсегда останется частью его наследия.

То, что будет делать президент Трамп, на самом деле будет зависеть только от него, но есть одна вещь, которую надо понимать: Трамп боится Китая. Это его главная забота. И я думаю, он знает, что, если Украина упадет, когда Запад ее не поддержит, тогда Китай воспримет это как намек на то, что можно зайти на Тайвань. И это очень трудная вещь – посмотреть украинцу в глаза и сказать, что мы поддерживаем вас только из-за Тайваня, но в определенном смысле это так.



У Путина не получится запугать Трампа / Getty Images

Именно в этом и заключается истина поддержки. Это не только потому, что Украина является демократией и ее надо поддерживать. Тайвань делает компьютерные чипы для всего мира, и, если Китай вторгнется на Тайвань, это разрушит экономику Америки. Думаю, что Трамп знает об этом. Путин может пытаться пугать его сколько угодно, но в конце концов настоящим врагом является Китай, и именно на этом сосредоточен Трамп.

Можно ли завершить войну в 2025 году

Владимир Зеленский заявил, что будет готов к прекращению огня, если Украина вступит в НАТО и если контролируемая Украиной территория будет защищена 5 статьей договора. С другой стороны, у нас есть много инициатив для команды Трампа. Например, Кит Келлог, по данным CNN, будет продвигать прекращение огня в Украине. Каково ваше мнение по этому поводу?

Я не вижу вероятности прекращения огня и говорю это потому, что Россия буквально не может выиграть войну. Сейчас, когда я говорю, что она не может выиграть войну, то использую американскую аналогию. Буквально, если Россия победит, то ее экономика критически пойдет на спад. Уровень инфляции в стране составляет 21%. Я считаю, что цены выросли на 30% с 2022 года. Буквально каждый человек в России либо служит в армии, либо работает на заводе по производству боеприпасов. Поэтому безработица среди россиян чрезвычайно низкая – 2,2%.

Если Россия выиграет войну и завтра будет прекращение огня, "колеса" оторвутся от ее экономики. Итак, Путину нужно продолжать войну, потому что россияне зашли настолько далеко, что им нужно найти способ медленно "охладить" свою экономику. Ведь если они прекратят войну, уволят всех с работы на заводах по производству боеприпасов и солдаты демобилизуются, то что будет дальше?

Путин получит сценарий Чаушеску (Николае Чаушеску – румынский диктатор, которого расстреляли за преступления против государства – 24 Канал). Потому что в России есть миллионы молодых людей, которые умеют пользоваться огнестрельным оружием, знают военную тактику и не имеют работы. Я видел это в Ираке, когда там было 70% занятости. Это не сработало для тамошней власти и не сработает для России. Поэтому я не вижу прекращения огня, потому что экономика России зависит от продолжения войны прямо сейчас.

Путина могут "убрать" военные

Итак, если Кремль согласится с соглашением о прекращении огня, Путин будет ликвидирован на следующий день?

Возможно, не на следующий день, но как только их экономика начнет разрушаться и в стране появятся солдаты, которые возвращаются домой. Конечно, это не США с нашим легким доступом к огнестрельному оружию, но это никогда не останавливает людей, которые знают, что такое оружие.

Это необязательно будет сразу, но, как только люди начинают чувствовать боль от увольнения с работы вместе с высокой инфляцией, это обычно вызывает революции. Именно тогда вы можете увидеть, как несколько армейских офицеров скажут: возможно, я смогу что-то улучшить?

В некоторых российских регионах Кремль пытается подготовить людей к окончанию войны в Украине. Они пытаются говорить, мол, война когда-то закончится. Что это означает с вашей точки зрения?

Закончить все это будет чрезвычайно сложно. Главным образом потому, что Россия на самом деле никогда не экспортировала на Запад много чего, кроме природного газа или нефти.

Когда США закончили Вторую мировую войну, в стране была рецессия (спад экономической активности – 24 Канал), которая длилась около 8 месяцев. Тогда люди возвращались домой, искали работу, а военное производство прекратилось. На тот момент США смогли продавать товары всему миру: странам Азии и Европы, которые были опустошены Второй мировой, поэтому на самом деле низкого уровня безработицы никогда не было. В экономике наблюдался спад, но безработицы не было.

В случае с Россией проблема заключается в том, что мир на самом деле не покупает у России ничего, кроме нефти. Вы не можете зайти очень далеко в своей экономике, просто полагаясь на Китай и Индию как на торговых партнеров. Вы должны уметь продавать миру, а сейчас мир не покупает. Так что будет чрезвычайно трудно президенту Путину выйти из ситуации. И, как я уже сказал, именно тогда вы склонны наблюдать падение правительств.

Это было бы очень опасно для него физически?

Безусловно, я считаю, что да. В США есть понятие "музыкальные стулья". Это игра, в которую дети играют в детском саду, где есть 6 человек и расставлено 5 стульев. Вы включаете музыку, а, когда она останавливается, надо сесть на стул, и ребенок, который не успевает сесть, – выходит. Сейчас, наверное, есть много российских генералов, которые будут искать, на какое кресло сесть, когда "музыка остановится".

То есть есть большая вероятность еще одного марша в стиле Евгения Пригожина на Москву?

Это возможно, без сомнения.

Если Путин действительно не хочет завершать войну, не кажется ли вам, что его внутреннее окружение может попытаться убедить его остановиться?

Я так не думаю. И говорю это потому, что может быть очень опасно идти против того, во что верит президент. Мы имеем дело со страной, где есть диктатор, который может быть изолирован от людей, сообщающих ему плохие новости или противоречащих ему.

Не стоит забывать, что когда вы имеете дело с такой псевдодиктатурой, как Россия, то там власти склонны окружать себя людьми, которые говорят им то, что они хотят слышать. Именно тогда вы становитесь "самым умным" человеком и начинаете верить, мол, я всегда прав, все всегда со мной согласны, я должен быть прав. Поэтому я не знаю, есть ли вообще в его окружении те, кто не соглашались бы с президентом Путиным.

Трамп вооружит Украину до зубов при одном условии

Politico сообщило о стратегии президента Зеленского по сотрудничеству с Трампом. Зеленский говорит, что был бы готов к прекращению огня, чтобы продемонстрировать, что Путин откажется от возможного мирного предложения. Не кажется ли вам, что существует большая вероятность конфронтации между Трампом и Путиным, если последний откажется? Какое решение тогда может принять администрация США?

Думаю, что, вероятнее всего, произойдет такой сценарий: представители Трампа, например бывший генерал Келлог, обратятся к Путину и спросят о прекращении огня. Они обратятся к Зеленскому, который скажет: "Да, мы хотели бы прекращения огня и вступить в НАТО". Тогда Путин откажется, и, когда это произойдет, президент Трамп будет очень зол. Потому что он обещал закончить войну за 24 часа, но Путин заставил его выглядеть дураком.

И тогда я верю, что он отдаст все системы вооружения Украине, о которых она будет просить, потому что, мол, как ты (Путин – 24 Канал) смеешь заставлять меня (Трампа – 24 Канал) выглядеть дураком? Я подставил свою шею ради тебя, и вот что ты делаешь со мной.

Итак, у нас есть президент, который может быть очень-очень мстительным, особенно если кто-то воспользуется его добротой. Поэтому я легко могу представить, как Трамп через пару недель начнет вооружать Украину до того уровня, которого она заслуживает. И даже до тех уровней, которых боялась администрация Байдена.

Есть определенные дискуссии о возможных санкциях против России, против российской энергетики. Какие экономические меры еще имеют Соединенные Штаты?

Есть банк, который все еще работает, потому что Россия все еще поставляет энергию в Европу. И, знаете, одна из вещей, которую не смог сделать президент Байден: он не смог заверить, что Соединенные Штаты будут поставлять природный газ в Европу в течение зимы.

Это было своего рода проблемой во внутренней сфере американской политики. Есть американцы, которые больше не хотят, чтобы мы качали нефть и поставляли природный газ из-за изменения климата. Это действительно открыло двери для того, чтобы Россия продолжала отправлять нефть и природный газ в Европу.

Читайте также Российский бизнес столкнулся с кризисом из-за санкций и войны

Итак, если президент Трамп позволит Соединенным Штатам начать бурение для добычи большего количества нефти и для отправки природного газа в Европу, она не будет полагаться на Россию. И последний банк, который использует Россия, может закрыться, что усложнит ей приобретение валюты.

Россия теряет свои позиции в Сирии

Сирийские повстанцы захватили город Алеппо, второй по величине город Сирии, и направляются к Дамаску – столице Сирии. Похоже, российские войска также начали бомбить сирийских повстанцев. Как вы реагируете на такое развитие событий? Что думает по этому поводу Владимир Путин? И как это может повлиять на войну в Украине? Ведь больше российских солдат будет развернуто в Сирии и они понесут потери.

Сирия большая, там воюют около 70 различных сил. Россия преимущественно всегда поддерживала Сирию, потому что они были союзниками во время холодной войны.

Одна из вещей, которую Россия сделала во время своего пребывания в Сирии, – набралась боевого опыта. Россияне выполняли небольшие миссии, чтобы позволить своим пилотам набраться опыта и таких вещей, как высокоточная бомбардировка и тому подобное. Используя авиацию, сирийская армия могла сосредоточиться на борьбе как с исламистскими, так и с неисламистскими ополченцами и повстанцами.

Я не вижу, чтобы Россия отправляла больше войск в Сирию. В Сирии они смогли получить для своих войск немного опыта, а потом просто не могли отказаться от этого обязательства. В основном потому, что был уровень гордости за теплый водный порт и авиабазу в Сирии.

И это также место, куда можно отправить своих генералов. Если у вас есть генерал, который не очень хорошо работает в Украине, но ты не хочешь его увольнять, ты всегда можешь отправить его в Сирию, и он не сможет там причинить большого вреда.

Поэтому я не вижу, чтобы Россия отправляла больше войск для поддержки режима Башара Асада. В настоящее время у них возникают большие проблемы. Те войска, которые там есть, около 2000 – 2500 военнослужащих, в том числе персонал, обслуживающий их системы вооружений, – это 3 дня потерь для России в Украине прямо сейчас. Поэтому количество российских войск в Сирии как капля в море. Для России было бы проще просто уйти и использовать такие ресурсы где-то в другом месте.

Почему Россия не может выбить ВСУ из Курской области

Вероятно, Путин установил новый срок для освобождения Курщины, поскольку его войскам не удалось этого сделать раньше. Как вы можете оценить ситуацию? Почему россиянам не удается отбить эту атаку?

Когда война только началась, мир будто забыл об ужасах наземных мин. Если у вас нет преимущества в воздухе, вы не сможете атаковать, потому что минные поля просто "пережевывают" людей. Это, безусловно, вызывает беспокойство, что нашим инженерным подразделениям для прорыва минных полей не хватает возможностей, особенно в условиях предоставления западной помощи Украине.

Сейчас Россия идет в атаку, и их "грызут" на таких же минных полях, которые они помогли придумать еще после разгромной обороны в 2022 году. Атаковать трудно. Это действительно не так просто. Россия пытается сделать что-то очень сложное, а именно прорвать заминированную проволокой преграду под плотным огнем без надлежащей авиационной поддержки.

Это то, на что способны очень немногие армии, и когда они это делают, то несут потери. А война – это тяжело. Все сводится к тому, что Россия не получила никаких позиций в Курске, потому что война тяжелая. Украинцы сегодня обороняются, ведь быть в обороне проще.