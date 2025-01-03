Война становится дороже: справится ли с ней российская экономика

Российская экономика слабеет из-за войны, которую оккупанты начали против Украины. Есть прогнозы, что Кремлю с каждым разом будет все сложнее удерживать финансовую стабильность, что может привести к определенным изменениям в политике Владимира Путина.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что, по сравнению с 2024 годом, российская экономика в 2025 году станет слабее, однако никто не знает, какая там реальная ситуация. Он пояснил, что внутренний валовой продукт напрямую не свидетельствует о росте экономики.

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"В экономике советского союза также были очень значительные цифры ВВП. Все из-за мощного военного комплекса. В СССР производили очень много, но все это было направлено на войну. Поэтому анализировать качественный рост российской экономики надо с расшифровкой расходов на малый и средний бизнес и другие социальные нужды", – подчеркнул он.

Как война влияет на экономику России

Алексей Буряченко подчеркнул, что в России засекретили данные о том, сколько там тратят на военно-промышленный комплекс, потребности населения и социальные проекты.

Это сделано для того, чтобы было непонятно, какая реальная ситуация с ВВП в России.

Если смотреть просто снаружи, то может показаться, что экономика России растет, но это не влияет на цены для потребителей или благосостояние россиян. Такая политика Кремля направлена на то, что дешевые товары из Китая заменяют более дорогие, которые производит российский бизнес,

– подчеркнул политолог.

Это приводит к тому, что Владимир Путин намеренно жертвует собственным производством для того, чтобы делать акцент на военной экономике.

Важно! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что экономический упадок России неизбежен и станет причиной ее политического распада. По его словам, Путин нервно осознает масштабы кризиса, в частности падение курса рубля и истощение ресурсов из-за войны. Политический и экономический крах, по мнению Огрызко, приведет к завершению войны, но уже без Путина и без единой России.

Буряченко заметил, что в короткой перспективе тактика Кремля может иметь эффект, однако только во время перенастройки на "военные рельсы", а вот для развития серьезных экономических процессов это имеет пагубные последствия.

Если брать год, то экономического коллапса в России не будет, ведь есть еще фонд национального благосостояния и национальные резервы. Первые признаки проблемных аспектов в российской экономике могут проявляться уже в 2026 году,

– подчеркнул он.

Политолог предположил, что Путину известна эта информация, поэтому он будет делать все возможное для того, чтобы окончательно не проиграть войну и решать все свои проблемы в 2025 году. Кремлевский диктатор, вероятно, понимает, что в 2026 году его экономика может не выдержать.