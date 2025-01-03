Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що, порівняно з 2024 роком, російська економіка у 2025 році стане слабшою, проте ніхто не знає, яка там реальна ситуація. Він пояснив, що внутрішній валовий продукт напряму не свідчить про зростання економіки.

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"В економіці радянського союзу також були дуже значні цифри ВВП. Все через потужний військовий комплекс. У СРСР виробляли дуже багато, але все це було направлено на війну. Тому аналізувати якісне зростання російської економіки треба із розшифруванням витрат на малий і середній бізнес та інші соціальні потреби", – підкреслив він.

Як війна впливає на економіку Росії

Олексій Буряченко підкреслив, що у Росії засекретили дані щодо того, скільки там витрачають на військово-промисловий комплекс, потреби населення та соціальні проєкти.

Це зроблено для того, щоб було незрозуміло, яка реальна ситуація із ВВП у Росії.

Якщо дивитись просто зовні, то може здатись, що економіка Росії зростає, але це не впливає на ціни для споживачів чи добробут росіян. Така політика Кремля направлена на те, що дешевші товари з Китаю заміняють дорожчі, які виготовляє російський бізнес,

– підкреслив політолог.

Це призводить до того, що Владімір Путін навмисно жертвує власним виробництвом для того, щоб робити акцент на військовій економіці.

Важливо! Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що економічний занепад Росії неминучий і стане причиною її політичного розпаду. За його словами, Путін нервово усвідомлює масштаби кризи, зокрема падіння курсу рубля та виснаження ресурсів через війну. Політичний і економічний крах, на думку Огризка, призведе до завершення війни, але вже без Путіна та без єдиної Росії.

Буряченко зауважив, що в короткій перспективі тактика Кремля може мати ефект, проте лише під час переналаштування на "військові рейки", а от для розвитку серйозних економічних процесів це має згубні наслідки.

Якщо брати рік, то економічного колапсу у Росії не буде, адже є ще фонд національного добробуту та національні резерви. Перші ознаки проблемних аспектів у російській економіці можуть проявлятись вже у 2026 році,

– підкреслив він.

Політолог припустив, що Путіну відома ця інформація, тому він робитиме все можливе для того, щоб остаточно не програти війну та розв'язувати всі свої проблеми у 2025 році. Кремлівський диктатор, ймовірно, розуміє, що у 2026 році його економіка може не витримати.