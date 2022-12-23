Запланировано или случайно: почему Путин сказал, что в Украине война, а не "спецоперация"

Владимир Путин 22 декабря впервые с начала полномасштабной агрессии против Украины употребил слово "война" относительно вторжения в Украину. Вероятно, глава Кремля "оговорился", ведь это не первый подобный случай в России.

Более того, в дальнейшем россияне будут чаще конвертировать эти случайные оговорки в системную позицию Такое мнение 24 каналу выразил директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай.

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Такие оговорки будут проходить все чаще

Так, власти России нужно будет каким-то образом объяснять свое поражение. Поэтому, чтобы спасти остатки благосклонности, они будут пытаться показать своей аудитории, будто они не Украине проиграли войну, а нарисовать якобы с ними все страны НАТО воюют.

Будут понемногу забрасывать, а потом, когда уже будет поражение, будут объяснять якобы у них была война со всем миром, которую ведут против них – России,

– предположил Солонтай.

По его мнению, власти Кремля "перевернут все с ног на голову" и покажут, что это война против России, а оккупанты вообще защищаются. Таким образом, Россия продолжит информационно мобилизовывать своих граждан.

Однако россиянам все равно придется признать войну войной. Как и то, что они проигрывают войну украинскому народу, который мобилизовался и изменил ход истории.

Солонтай сказал, специально ли Путин употребил слово "война" о вторжении в Украину: смотрите видео

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