Путин на уроке к 1 сентября перепутал названия войн: исправлять пришлось ученикам
Источник:ютуб-канал "Телеканал 360"
Владимир Путин во Владивостоке на 1 сентября встретился с успешными школьниками региона. Дети оказались значительно более осведомленными в истории, чем глава государства-агрессора.
Путин прочитал детям лекцию об историческом прошлом России, ее достижениях и подобном. Он задел часть истории, в которой, очевидно, не сильно разбирается.
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"Спасибо за поправочку"
Камнем преткновения стала Северная война, продолжавшаяся 21 год. Путин спутал ее с другим, в три раза короче событием – Семилетней войной.
Почему Петр I совершил Семилетнюю войну? Почему он со шведами воевал? И вообще битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Простите, нифига себе!
– заявил на уроке Путин.
Сразу же после завершения выступления Путина один из школьников скромно взял микрофон и заранее извинился за свою реплику.
Не сочтите за мою как бы... в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу быстро рассказать, что Северная война продолжалась с 1700 года до 1721. Россия проиграла,
– сказал школьник.
Путин с легкой иронической улыбкой слушал школьника и в конце помахал головой, сказав: "Да-да-да, спасибо за поправочку". Все же он решил поумничать и тоже поправил школьника: впервые российская армия проиграла под Нарвой, а не так, как сказал ученик.Интересно! Встреча Путина со школьниками породила еще один мем: президент России не знает, что такое ютуб. По просьбе школьника подписаться на его канал, глава Кремля растерялся и сказал, что он не понимает.
Статья Путина об истории Украины: главное
- Путин 30 июня пообщался с россиянами в прямом эфире и пообещал, что напишет большую статью об Украине.
- Менее чем через две недели после обещания – 12 июля – на сайте Кремля эта статья таки появилась, причем на двух языках: украинском и русском.
- Использовав стандартные инструменты российской пропаганды, например: манипулирование, искажение фактов и банальную ложь, Путин рассказал свою версию истории Украины.
- В ней он назвал наше государство "детищем СССР", а современную Украину – контролируемой США.