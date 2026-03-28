Напуганный разведкой: генерал Райан предположил, к чему готовится Путин

Владимир Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции и стал реже выезжать. Такие изменения могут свидетельствовать не только о страхе перед внешними угрозами, но и о нервозности внутри самой российской системы.

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в эфире 24 Канала предположил, что российский диктатор мог получить тревожные сигналы от разведки. По его словам, после последних громких событий Путин мог серьезно обеспокоиться безопасностью своей семьи и собственного окружения.

Смотрите также Усиливают защиту на Ближнем Востоке: Зеленский в Катаре встретился с украинскими экспертами

Путин усилил охрану после тревожных сигналов

Усиление охраны в Ново-Огарево Райан связал не только с военным режимом, а с личным страхом самого Путина. После мятежа Пригожина в Кремле уже увидели, как быстро угроза может возникнуть изнутри. Теперь к этому добавилось еще и ощущение, что опасность для диктаторов стала значительно ближе.

Путин, как и все жестокие диктаторы, параноидально озабочен собственной жизнью. В конце концов, его по-настоящему волнует только собственная жизнь,

– подчеркнул Райан.

Он напомнил, что такое поведение для российского диктатора не новое. Во время пандемии COVID-19 Путин максимально изолировался, почти никого к себе не подпускал и демонстрировал болезненную зацикленность на собственной безопасности. То же, по его оценке, снова проявилось и после мятежа Пригожина.

Вероятно, у него была какая-то разведывательная информация, и после недавнего убийства лидера Ирана он обеспокоился своей безопасностью и безопасностью своей семьи и усилил меры предосторожности вокруг себя,

– предположил генерал-майор в отставке.

Здесь важна не только реакция одного Путина, но и более широкий эффект таких событий для других диктаторов. Когда один режим видит, что даже приближенный круг и защищенное пространство не спасают от угрозы, это толкает к еще большей изоляции, подозрительности и усилению охраны.

К слову: Путин снова повторяет пропагандистские объяснения войны против Украины. Он благодарит российских военных за "службу", говорит о "праведном бое" и в очередной раз пытается подать агрессию как борьбу за "свою землю".

Именно поэтому изменения вокруг резиденции он воспринимает как симптом более глубокого страха, а не просто как очередное предостережение военного времени.

Он параноик, и я гарантирую, что есть и другие диктаторы по всему миру, которые используют уроки Ирана, чтобы повысить уровень безопасности вокруг своих домов и личного пространства,

– подчеркнул генерал-майор в отставке.

То есть речь идет не только об осторожности из-за войны. Нынешние шаги Кремля он рассматривает как реакцию на конкретные риски, речь идет уже не только о защите резиденции, а о страхе Путина перед тем, что угроза может прийти и извне, и изнутри самой российской системы.

Что известно о новых проблемах Кремля?