Есть веские причины для страха: эксперт по безопасности объяснил укрепление ПВО там, где прячется Путин

В России возле резиденции Владимира Путина на Валдае значительно усилилась противовоздушная оборона. За последнее время вокруг нее было построено семь новых башен с системами ПВО, и теперь их там уже 27. Это свидетельствует о приоритетах российской власти и о том, что она увидела новые серьезные угрозы для себя.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что так напугало Россию и какие выводы она сделала. Он отметил внешние вызовы, которые заставляют Кремль прибегнуть к беспрецедентным мерам.

Жовтенко отметил, что укрепление противовоздушной обороны вокруг резиденции Путина говорит прежде всего о том, что для кремлевского режима самое главное защитить жизнь и здоровье своего верховного правителя и его семьи, чем российские НПЗ, порты и другие объекты.

Однако еще один важный фактор – это ситуация в Иране, где США в первые дни операции ликвидировали верхушку страны. Кремль за этим очень пристально наблюдал, а Путин лично и его окружение очень нервно и эмоционально отреагировали, по его словам, на убийство Али Хаменеи.

"После этого в Москве и Петербурге начали блокировать интернет, особенно в центрах городов, где сосредоточены административные здания. Россияне осознали, что планирование удара по иранской верхушке осуществлялось, в частности, благодаря сбору информации из открытых источников, например, с вебкамер на улицах. Это был первый звоночек лично Путину о том, что нужно действовать", – заметил эксперт по международной безопасности.

Важно! По данным со спутниковых снимков, в марте 2026 года вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с "Панцирями-С1". Благодаря чему общее количество систем ПВО в этом районе составляет 27 единиц. Башни с "Панцирями" вокруг резиденции Путина на Валдае расположены двумя кольцами большого и малого диаметра.

Современные системы искусственного интеллекта, по его словам, которые американцы использовали для планирования операции в Иране, легко получают доступ к данным о местонахождении, передвижения, графике работы представителей военно-политического руководства страны, анализируют их и планируют удары. Поэтому доступ к ним в России перекрыли.

В то же время последние недели Путин фактически исчез из публичного пространства. Российские z-паблики писали о том, что встретиться с ним физически в период, пока длилась активная фаза операция США против Ирана, было практически невозможно. Никто не знал, кроме ближайшего его окружения, где он находится, передвигается, а все его встречи переносились на несколько недель вперед,

– объяснил Тарас Жовтенко.

Поэтому усиление противовоздушной обороны вокруг резиденции Путина на Валдае является, по его словам, абсолютно логичным. Потому что если его нет в Москве, то он находится в одной из резиденций. Увеличение количества батарей ПВО вокруг Валдая четко показывает, уверен эксперт, где Путин, даже без информации с вебкамер.

Это прежде всего страх путинского режима и лично Путина после событий в Иране. Кроме того, как отметил эксперт по международной безопасности, россияне наблюдают растущие способности Украины по дальнобойных дронов и ракет, которые залетают вглубь российской территории. Это оружие наносит с каждым разом более точные и разрушительные удары по чувствительным объектам россиян.

