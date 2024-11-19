Путин утвердил обновленную ядерную доктрину
Российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Она предусматривает, что агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.
24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов пишет, что документ Путин подписал 19 ноября 2024 года. В нем говорится, что решение о применении ядерного оружия принимает Путин.
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Что изменится в ядерной доктрине Путина
В обновленной ядерной доктрине Путина говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения.
Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов,
– говорится в документе.
Также он предусматривает, что: