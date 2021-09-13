Путин увлекся шаманскими ритуалами, – журналист заявил о "секрете" соглашения с Лукашенко

Накануне встречи с Александром Лукашенко глава Кремля совершил поездку в Сибирь – якобы, чтобы отдохнуть. Впрочем, российские СМИ выяснили, что истинная причина визита может быть другой.

Мол, там Путин участвует в шаманских обрядах. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал журналист Иван Яковина. Он ссылается на "многочисленные источники в Москве".

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"Отдых" с Шойгу может быть лишь прикрытием

Яковина отметил, что все это российский президент делает под влиянием тувинца Сергея Шойгу – министра обороны. В начале сентября оба внезапно отложили все свои дела и отправились в Сибирь. В администрации Путина тогда заявили, что речь идет о "традиционном отдыхе – лесе и горах".

По словам многочисленных источников в Москве, Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды,

– подчеркнул журналист.

Он пояснил, что российский президент поверил в это оккультное течение не только из-за влияния Шойгу. Мол, на это повлияла и история с якутским шаманом Александром Габышевым, который собирался выгнать Путина из Москвы.

При чем тут смерть российского министра Зиничева

Еще в 2019 году Габышев объявил, что идет в Москву, чтобы провести обряд изгнания дьявола, которым, по его словам, является президент России. В июле суд отправил шамана на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Яковина добавил, что по требованию главы Кремля в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик построили специальное капище в виде золотой юрты. Этим объектом недавно заинтересовались ряд российских СМИ.

Какие жертвы и каким демонам Путин и Шойгу приносили на этот раз, мы не знаем. Но когда они были в Сибири, там же погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев,

– заметил журналист.

И подчеркнул, что именно Зиничева часто называли преемником Путина. Как именно он погиб – неизвестно, ведь официальные версии противоречат самим себе. Сначала в российском МЧС сообщили, что министр упал с высоты на камни при попытке спасти оператора RT Александра Мельника. Впрочем, журналисты утверждают, что информацию о "героической" смерти чиновника – фейк.

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Путин хотел выбить соглашение с Лукашенко, – Яковина

Яковина также обратил внимание на то, что Путин и Шойгу отправились в Сибирь незадолго до переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Мол, таким образом российский президент хотел "собраться с силами".

Путин собрался выбить соглашение об интеграции с ослабленным Лукашенко, брать его тепленьким. Ритуалы помогли,

– заметил он.

Журналист добавил, что главе Кремля удалось получить то, что он хотел, хоть и не полностью. Ведь самопровозглашенный президент Беларуси согласился привязать экономику своей страны к России. Для этого политики подписали ряд соглашений.