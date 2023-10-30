Рейды ВСУ "попали" в глаз: ISW проанализировал отставку командующего войсками России на Херсонщине

Владимир Путин, вероятно, провел еще одну военную перестановку, о которой российское минобороны умалчивает. Командующий российскими войсками на Херсонщине, вероятно, поплатился должностью за то, что не смог отбить рейды украинских сил на левобережье.

Российские военные блоггеры 29 октября заявили, что командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего группировкой российских войск "Днепр", действующей на Херсонском направлении.

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Путину из-за Макаревича пришлось понизить в должности Теплинского

Министерство обороны России не объявило и не подтвердило уведомление об отставке Макаревича.

Один российский блоггер утверждает, что Путин уволил Макаревича во время своего недавнего визита в штаб Южного военного округа в Ростове 19 октября.

Блогер также утверждал, что Теплинского фактически снизили с должности заместителя командующего войсками, хотя неясно, занимал ли он этот пост до сих пор.

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что слухи об отставке Макаревича появились в течение последней недели и что его устранение "давно назрело" из-за того, как он руководил военной ситуацией на Херсонском направлении.

Сообщения об увольнении Макаревича указывает на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно обеспокоены и скептически настроены относительно его способности отразить недавние более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на левом берегу Херсонской области,

– заявляют в ISW.

Что стало причиной отставки Макаревича

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что небольшой украинский "плацдарм" в Крынках (поселок на восточном берегу Херсонской области), вероятно, стал причиной устранения Макаревича.

Другие российские военные блоггеры повторили подобные теории, утверждая, что халатность Макаревича и крайняя безынициативность командования сделали возможным неоднократные высадки украинских десантов на восточном берегу Херсонской области.

Один из блоггеров утверждал, что украинские "плацдармы" на восточном берегу Херсонской области создают опасный прецедент, и что российские войска под командованием Макаревича были неспособны адекватно противодействовать и реагировать на украинские угрозы.

Путину "настучали" на Макаревича

С другой стороны, оппонентам Макаревича, может быть, удалось убедить Путина в неспособности Макаревича командовать херсонским направлением на фоне усиления украинских наземных атак.

Выбранная группа российских блоггеров ранее обвиняла Макаревича в том, что он не смог должным образом командовать и оснастить российские войска для реагирования на украинские рейды летом 2023 года на восточном берегу Херсонской области.

Некоторые из этих блоггеров, в частности, хвалили Теплинского и критиковали Макаревича после того, как он, по сообщениям, заменил Теплинского в должности командующего ВДВ зимой 2023 года.

Один из милблогеров, связанный с ЧВК "Вагнера", утверждал, что Макаревича сняли с должности после того, как неустановленные сотрудники разведки сообщили российское "высшее командование", вероятно, Путину о том, что Макаревич не предоставил точной информации о ситуации в зоне своей ответственности.