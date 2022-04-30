Путин уже ударил "лучшим", – экс-сотрудник СБУ сказал, почему России не поможет мобилизация

Министерство обороны Великобритании заявило, что вероятнее всего российский диктатор Владимир Путин именно 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы бросить все силы в последний бой.

Однако бояться такой мобилизации – не стоит. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Внимание Россиянам будет не до парада 9 мая, – Вениславский об "успехах" врага и мобилизации

Путин уже "ударил" по Украине всем самым лучшим, что у него было,

– объяснил Ступак.

То есть все, что могло ездить, летать, стрелять, то есть боеспособная техника – российский диктатор уже ее использовал.

"Лучшие российские спецназовцы и современная авиация, дорогие самолеты – все это уже в Украине. Честно говоря, я не вижу, чем еще он будет бить", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Да, возможно, он еще будет забрасывать в Украину "пушечное мясо" и устаревшую технику. Однако насколько она эффективна и вообще в рабочем ли она состоянии – неизвестно.

Актуальные потери среди российской армии

По состоянию на 30 апреля общие потери врага составили 23 200. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 200 российских захватчиков.

Также в целом украинские защитники полностью уничтожили 1 008 танков; 2445 боевых бронированных машин; 436 артиллерийских систем; 190 самолетов и 155 вертолетов; 8 кораблей и 1701 автомобиль.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев отмечал, что Россия использовала около 70% своего арсенала высокоточных ракет, однако она может производить их самостоятельно. Но на это нужно много времени.

Путин уже ударил "лучшим" по Украине, – Ступак: смотрите видео