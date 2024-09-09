Учительница Путина рассказала, как в детстве он "казнил" утят

В соцсетях приобрел популярность ролик, в котором учительница и одноклассники будущего главы Кремля делятся воспоминаниями о нем. Оказалось, что еще в детстве Путин хладнокровно убивал утят.

Так, в сети внезапно всплыл фрагмент из телевизионной передачи, которую показывали на российском НТВ еще в 2012 году. В программе одноклассники Путина и его классный руководитель вспоминают, как во время турпохода в Ленинградской области тот "расправился" с утятами. Больше всего удивляет и шокирует тот факт, что все рассказывают об этом случае, как о "подвиге" будущего диктатора России.

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"Подвиг" Путина

Итак, во время туристического похода учительница каждого из учеников по очереди отправляла в магазин за продуктами. Один парень по фамилии Алехов принес маленьких живых утят. Учительница говорит, что "этих уток все равно надо было ликвидировать", потому что, мол, с собой в Ленинград их взять не могли. Между тем сами животные "почему-то в котел прыгать не хотели", вспоминает одноклассница Путина. Никто из детей не решался убить утят. Всем было их жалко.

Тогда Володя встал и сказал: "Тогда что получится, что мы останемся без обеда? Без еды?". Он взял топор: "Вы только мне скомандуйте, раз, два, три, и я тогда ударю",

– вспоминает классная руководительница, не скрывая своего восхищения "смелостью" маленького Путина.

Школьники устроили настоящую казнь над утками, чтобы "им не было обидно". Один ученик зачитывал приговор, а Путин, обернувшись в красное покрывало, будто в мантию, рубил им головы.

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