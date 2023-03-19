Путину в Мариуполе показали филармонию, в которой должен быть трибунал над "азовцами"
Российские СМИ сообщили о том, что Владимир Путин приехал в оккупированный Мариуполь. Среди объектов, посетивших диктатор, и филармония.
После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, российский диктатор совершил визиты в Крым, Мариуполь и Ростов-на-Дону, передает 24 Канал.
Смотрите также Маньяк вернулся на место преступления, – мэрия Мариуполя о приезде Путина
"Удобно, красиво"
В Мариуполе вице-премьер Марат Хуснуллин показал Путину филармонию, которую, по его словам, "восстановили за три месяца". "Удобно, красиво", – прокомментировал Путин, пройдясь по зданию.
После чего все пропагандистские СМИ дали новости, что Путину понравилась восстановленная филармония.
Одним из ключевых эпизодов штурма Мариуполя стало уничтожение драматического театра – одного из символов города, где прятались мирные жители. Точное количество погибших в результате авиаудара по зданию до сих пор не установлено.
Филармония, которую посещал Путин, к драмтеатру никакого отношения не имеет и находится примерно в километре от него на углу проспекта Металлургов и Итальянской улицы. Раньше это был дворец культуры "Маркохим", принадлежавший заводу "Азовсталь".
Путин в мариупольской филармонии: смотрите видео
Филармонию в нем создали в 2018 году в противовес донецкой филармонии, оказавшейся на территории самопровозглашенной ДНР. До этого в Мариуполе своей филармонии не было.
Во время боев за город здание почти не пострадало кроме выбитых окон, о чем в своих сюжетах рассказывали даже российские государственные каналы. Летом 2022 года власти ДНР планировали именно в здании мариупольской филармонии провести трибунал над защитниками Мариуполя и даже начали монтировать в зрительном зале клетки для подсудимых.
Визит Путина в Мариуполь: что известно
- В России заявили, что Путин совершил неожиданный визит в Мариуполь, украинский портовый город, захваченный российскими войсками в прошлом году после того, как они превратили его большую часть в руины.
- Сначала около 6 утра об этом заявили российские государственные СМИ, впоследствии информация появилась на сайте президента России.
- Российские пропагандисты сообщают, что диктатор Владимир Путин приехал в Мариуполь. Однако видео его "визита" выглядят несколько странно.
- На опубликованных кадрах виден за рулем автомобиля какого-то мужчины, которого выдают за Путина. Одна убедиться, действительно ли он – нереально, как и картинку за окном автомобиля. К тому же съемка проводится в ночное время.