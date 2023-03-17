Ордер для Путина: Зеленский впервые отреагировал на решение МКС

Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного уголовного суда. Украинский лидер подчеркнул, что это – историческое решение. С него начинается историческая ответственность.

Во время вечернего обращения украинский лидер подчеркнул, что это – важное решение международной юстиции. Дело имеет реальную перспективу.

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Сегодня имеем важное решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Путин стал подозреваемым в военном преступлении – депортации украинских детей. Украинские правоохранители зафиксировали более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. В то же время в реальности депортированных может быть гораздо больше.

Теперь Путин должен быть арестован на территории 122 стран мира, ратифицировавших Римский устав.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что это зло начинается с первого должностного лица России. Украина вернет всех депортированных детей.

Также МКС выдал ордера на арест Марии Алексеевны Львово-Беловой – уполномоченной президента России по делам ребенка. В России уже началась истерика.