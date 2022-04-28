Путин в гневе, – политолог Орешкин объяснил, почему Герасимова отправили в Изюм

В Изюм в Харьковскую область приехал начальник генштаба вооруженных сил России для того, чтобы возглавить наступление на Востоке Украины. Это может означать, что глава Кремля в сильном гневе.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин . По его словам, именно этим можно объяснить решение отправить генерала Валерия Герасимова руководить наступлением.

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Путинский план "буксует", – Орешкин

Российский оппозиционный политолог считает, что это очень похоже на правду, но если это действительно так, то это уже второй этап неформального признания неудачи со стороны российского руководства.

Мол, первый этап закончился, когда Александра Дворникова назначили командовать войной в Украине. Сейчас же в Кремле "пригнали" руководителя генштаба – самого главного начальника после Сергея Шойгу.

Это значит, что Дворников не справился. Во-вторых, это означает, что первое лицо, которым является главнокомандующий Путин, в ярости,

– заявил Орешкин.

Он объяснил, что руководитель генерального штаба должен работать над генштабом, а Герасимов получил ясное указание бросать московское кресло и ехать на место для того, чтобы там со всем разбираться.

Это полное проявление гнева начальника. Не менее очевидно проявление того, что гнев не на пустом месте появляется. "Буксует" путинский план. До 9 мая победный парад нигде не наблюдается. Дмитрий Орешкин Российский оппозиционный политолог

Политолог еще раз отметил, что если сообщение о Герасимове правдиво, то это очень плохой признак для российского диктатора и всех его подчиненных. "Это значит, что они не справляются", – отметил Орешкин.

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