В Госдепе отреагировали на слова российского диктатора о "новом мировом порядке"

путин время от времени, когда выходит в свет, делает свои абсурдные заявления. В очередной раз он заявил, что "старый мировой порядок провалился".

В Госдепе США не заставили себя ждать с реакцией на слова диктатора. Спикер Нед Прайс открыл глаза путину и сказал, что именно он сделал россию изгнанником.

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путин сам со всем кончил

Прайс обратил внимание на то, что именно тот мировой порядок позволил таким странам как россия почувствовать рост, войти в международную систему. Также агрессор наслаждался экономической и политической интеграцией.

Все это пока президент путин не решил положить этому конец и свести на нет 30-летнюю экономическую интеграцию, сделать Россию изгоем из мирового сообщества,

– сказал Прайс.

Он убежден, что именно эта международная система принесла пользу странам всего мира, в том числе тем, кто стремится ей бросить вызов.

Маразматические заявления путина

Конечно, диктатор не впервые несет бред. Например, недавно о войне в Украине он цинично сказал, что они "всерьез пока ничего не начинали". Это при том, что его армия активно наступает на Донбассе, а по другой территории Украины улетают ракеты. О потерях армии путина нечего и говорить – они огромны.

А еще диктатор помешан на истории. Он говорил, что считает себя последователем Петра I, и так же, как он "возвращает и закрепляет" территории своей недоимперии.

Более того, он имеет совесть говорить, что Украина виновата абсолютно во всем происходящем. Заявлял, что киевские власти отказались от выполнения соглашений, достигших в Стамбуле. Как всегда, российский президент ищет, куда переложить ответственность.

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