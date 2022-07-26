У Держдепі США не забарились з реакцією на слова диктатора. Спікер Нед Прайс відкрив очі путіну й сказав, що саме він зробив росію вигнанцем.
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путін сам з усім покінчив
Прайс звернув увагу на те, що саме той світовий порядок дозволив таким країнам, як Росія, відчути зростання, увійти в міжнародну систему. Також агресор насолоджувався економічною та політичною інтеграцією.
Все це доки президент путін не вирішив покласти цьому кінець і звести нанівець 30-річну економічну інтеграцію, зробити Росію ізгоєм зі світової спільноти,
– сказав Прайс.
Він переконаний, що саме ця міжнародна система принесла користь країнам усього світу, зокрема тим, хто прагне їй кинути виклик.
Маразматичні заяви путіна
- Звісно, що диктатор не вперше несе маячню. Наприклад, нещодавно щодо війни в Україні він цинічно сказав, що вони "всерйоз поки що нічого не починали". Це при тому, що його армія активно наступає на Донбасі, а по іншій території України летять ракети. Про втрати армії путіна годі й казати – вони величезні.
- А ще диктатор схиблений на історії. Він казав, що вважає себе послідовником Петра I, і так само як він "повертає та закріплює" території своєї недоімперії.
- Ба більше, він має совість казати, що Україна винна абсолютно у всьому, що відбувається. Заявляв, що київська влада відмовилася від виконання угод, які досягли у Стамбулі. Як завжди російський президент шукає, куди перекласти відповідальність.
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