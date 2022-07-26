У Держдепі США не забарились з реакцією на слова диктатора. Спікер Нед Прайс відкрив очі путіну й сказав, що саме він зробив росію вигнанцем.

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путін сам з усім покінчив

Прайс звернув увагу на те, що саме той світовий порядок дозволив таким країнам, як Росія, відчути зростання, увійти в міжнародну систему. Також агресор насолоджувався економічною та політичною інтеграцією.

Все це доки президент путін не вирішив покласти цьому кінець і звести нанівець 30-річну економічну інтеграцію, зробити Росію ізгоєм зі світової спільноти,

– сказав Прайс.

Він переконаний, що саме ця міжнародна система принесла користь країнам усього світу, зокрема тим, хто прагне їй кинути виклик.

Маразматичні заяви путіна

Звісно, що диктатор не вперше несе маячню. Наприклад, нещодавно щодо війни в Україні він цинічно сказав, що вони "всерйоз поки що нічого не починали". Це при тому, що його армія активно наступає на Донбасі, а по іншій території України летять ракети. Про втрати армії путіна годі й казати – вони величезні.

А ще диктатор схиблений на історії. Він казав, що вважає себе послідовником Петра I, і так само як він "повертає та закріплює" території своєї недоімперії.

Ба більше, він має совість казати, що Україна винна абсолютно у всьому, що відбувається. Заявляв, що київська влада відмовилася від виконання угод, які досягли у Стамбулі. Як завжди російський президент шукає, куди перекласти відповідальність.

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