Чого боятися таких заяв, коли й так щодня гинуть люди. Чим ще може погрожувати, коли обстрілює мирні квартали. Так 24 каналу прокоментував заяву путіна російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Ядерну бомбу застосує? Це ж безглуздо з військової точки зору. Це був би жахливий злочин", – зазначив експерт.

На його думку, після цього не тільки путін, а вся росія стала б ізгоєм людства на десятиріччя. Проте хід війни це не змінило б, адже українців не зупинити.

При цьому публіцист зазначив, що російський диктатор, звісно, хоче знищити Україну, але в нього дилема – він заплутався у цілях війни.

Є таке прислівʼя "божевільний, але мила не їсть". От він (путін – 24 канал) божевільний у багатьох питаннях – в ненависті до Заходу, до України. Проте в одному питанні "мила не їсть". Це питання у безпеці власного заду. Це навіть вище у рейтингу, ніж ненависть до України,

– повідомив Андрій Піонтковський.

"Він вже зрозумів, що цей план взяття Києва та знищення української держави – неможливо реалізувати. А це означає, що він програв? Диктатор, який зазнав військової поразки, в росії дуже погано закінчує", – додав російський публіцист.

Дивіться повне інтервʼю з Андрієм Піонтковським:

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