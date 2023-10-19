Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что у главы Кремля достаточно средств. К слову, в Пекин Путин прилетел 17 октября.
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"Он приехал просить не деньги. Он приехал просить контракты, помощи военно-промышленного комплекса. Он приехал просить то, что нужно для войны", – подчеркнул Гудков.
Российский оппозиционный политик считает, что может сформироваться "профсоюз авторитарных режимов", который бросит вызов всему миру.
Утратил свою позицию
Владимир Путин теперь больше не "старший брат" и даже не "родной младший". А человек, стоящий на низшей ступени. Так к Си Цзиньпину приехало зависимое лицо.
Просить контракты – значит отдать Тайгу и ресурсы. Все, что можно, лишь бы получить что-то взамен.
Тот разворот на Восток, который Путин считает "залогом стабильности России", предусматривает и унижение, в частности, когда в комплекте идет. Хотите что-то получать – унижайтесь,
– подчеркнул Геннадий Гудков.
Зачем Путин полетел в Китай: смотрите видео
Визит Путина в КНР: главное
- Президент России посетил Китай. Там у него был официальный визит и встречи с иностранными лидерами. А также он участвовал в форуме "Один пояс – один путь".
- Встречался Путин с Си Цзиньпином. Они имели переговоры в "узком кругу" и "с глазу на глаз". Как отметил президент России, между Китаем и его страной увеличился товарооборот.
- После встречи у Путина заметили ядерный чемодан. Его несли офицеры.